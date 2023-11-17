Салливан: Китай следует приструнить, иначе он начнёт свою СВО на Тайване

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Китай может уже через пару лет провести свою СВО в направлении Тайваня, поэтому Штатам лучше не скупиться и выделять деньги на «поддержку союзника».

Об этом в эфире телеканала CBS заявил сенатор от штата Аляска, бывший директор по персоналу в Совете нацбезопасности США, морской пехотинец Дэн Салливан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однофамилец нынешнего советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана подчеркнул, что уже сейчас очевидно наращивание китайских боевых возможностей в регионе.

«Пару лет назад информация, которая поступала от наших разведывательных сообществ, заключалась в том, что Си Цзиньпин приказал своим войскам быть готовыми к 2027-му году, то есть, всего через пару лет. Я думаю, что это все еще то, на чем нам нужно сосредоточиться. Вы знаете, с моей точки зрения, мы должны проявить решимость и приверженность делу… Наблюдается растущее военное превосходство китайских сил в районе Тайваньского пролива и Южнокитайского моря, по сравнению с нашими силами. И, опять же, бюджет Байдена значительно сокращает военно-морской флот, не помогает в этом. Нам нужно быть гораздо более готовыми и я, как сенатор США, уделяю этому огромное внимание… Лучшим посланием Си Цзиньпину, когда он прибыл в Сан-Франциско на днях, было бы увеличение военного потенциала Тайваня. На самом деле, этого требует закон об отношениях с Тайванем, и мы должны это сделать. Я надеюсь, что вы увидите в Сенате и Палате представителей гораздо более решительный подход к защите Тайваня, предложенный администрацией Байдена», – заявил Салливан.

Подполковник Корпуса морской пехоты США считает, что запугивать Китай военной мощью США – это лучшее решение, чтобы не допустить эскалации на Тайване. Салливан, в частности, уверен, что лидер Китая Си Цзиньпин боится американского подводного флота.

«Китайцы не собираются выполнять свои обязательства. То, что они понимают, – это жесткая сила, военная мощь, энергетика. Во время правления администрации Трампа мы значительно увеличили нашу военную мощь и повысили наш статус сверхдержавы как одной из мировых энергетических держав. Это еще один элемент американской мощи, которого боится Си Цзиньпин. Я думаю, что у администрации Трампа был очень трезвый взгляд на Китай, гораздо более трезвый, чем у нынешней администрации… Си Цзиньпин, лидер Коммунистической партии Китая, боится многих элементов американской мощи. Один из элементов американской мощи, которого он действительно боится, – это наш подводный флот», – вещал американец.