Салливан: Нет «серебряной пули» против России

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Американцы не решились в 2022 году предоставить Киеву ракеты ATACMS, поскольку это оружие не являлось гарантией победы, а вот риск ядерной эскалации, согласно данным разведки, повышался в разы.

Об этом на киевском форуме по безопасности заявил бывший советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю, что было много дискуссий относительно ATACMS, и сейчас, когда я общаюсь со многими людьми, которые за это выступали, я их понимаю, когда они говорят, что если бы мы их в 2022 году предоставили, то это бы фундаментально изменило характер войны. Но я считаю, что нет «серебряной пули». И я думаю, что вопрос ATACMS был затенён более фундаментальной правдой – это то, что на протяжении очень длительного времени был повышенный ядерный риск, о котором информировали американские разведслужбы, включительно с главой», – рассказал Салливан.