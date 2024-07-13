Салливан: Русские не смогли прорвать фронт, ВСУ выстояли

Константин Серпилин.  
13.07.2024 11:44
  (Мск) , Вашингтон
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Дзен, НАТО, Украина


Украинская армия испытывает дефицит оружия и людей, и вынуждена отступать, однако всё равно выполняет свою функцию по истощению России.

Об этом в ходе выступления на саммите НАТО заявил советник по нацбезопасности США Джейк Салливан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия испытывает дефицит оружия и людей, и вынуждена отступать, однако всё равно выполняет...

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«Мы все видим, что у украинских солдат на линии фронта заканчиваются артиллерийские снаряды, и у них в буквальном смысле ограниченное количество боеприпасов. Украинцы обеспокоены тем, что российские войска будут захватывать город за городом. И мы действительно видели, как русские пытались использовать своё преимущество для захвата новой территории.

Ещё в апреле раздавались голоса, предсказывающие, что ко времени проведения этого саммита позиции Украины сломаются, и на фоне этого саммита Россия будет стремительно продвигаться по всему фронту. Но украинские силы стояли стойко», – сказал Салливан.

Он заверил, что украинская армия полностью выполняет свою задачу, истощая и сдерживая Россию.

«Продвижение России застопорилось. Она захватывает небольшие территории, но ценой невероятных потерь. Украинские усилия по мобилизации улучшились. ВСУ строят более мощные укрепления и оборонительные рубежи», – подытожил чиновник.

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