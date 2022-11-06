Салливан вместо Кинга. Помощник Байдена привез в Киев плохие новости для московских примиренцев

Новости Украины

Визит в Киев помощника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана не мог остаться незамеченным. И не только потому, что до выборов в Конгресс США, от которых во многом зависит дальнейший расклад в нынешней украино-российской войне, осталось всего несколько дней, но и вследствие сделанных американским випом в столице Незалежной заявлений.

Из смешного – на самом деле свидомая общественность ждала с хлебом-солью и рушниками вовсе не Салливана, а американского фантаста Стивена Кинга, о грядущем прибытии в Киев на специально забронированном для этого вагоне поезда из Варшавы заранее раструбили украинские СМИ. Поклонники мастера ужасов уже успели собраться на киевском вокзале, когда стало известно, что у мэтра совсем другие планы, в Киев он не собирается, а информация СМИ – фейк.

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Вместо Кинга пожаловал чиновник Госдепа. И, стало быть, на повестке дня ужасы не литературно-киношные, а вполне реальные. Во всяком случае, общественность уже привыкла к нехитрой причинно-следственной взаимосвязи между вояжами в Киев высокопоставленных американцев и следующим за этим новым обострением на фронте или какой-нибудь свежей креативной гадостью от украинских спецслужб или ВСУ.

На фоне молчания пресс-службы Белого дома завесу таинственности над визитом приоткрыли на Банковой: в программе американского гостя – тет-а-тет с Ермаком и расширенная встреча с военными и министрами.

Формально визит Салливана, посетившего Киев впервые после начала войны, состоялся (цитирую) «в знак поддержки Украины». Фактически же, если верить Bloomberg-у, Белый дом сильно беспокоит углубление участия Ирана в войне на стороне РФ.

«Доказательства того, что Иран помогает России вести войну против Украины, очевидны и публичны», — заявил накануне необъявленного визита Салливана на Украину представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Речь тогда шла о поставках России иранских беспилотников, доказавших свою эффективность в деле поражения украинской энергетической и прочей инфраструктуры.

В ходе встреч с Зеленским и Ермаком, как полагают ряд СМИ, речь шла о неких синхронных дальнейших действиях Вашингтона и Киева против Ирана. Скорее всего, об этом же речь шла на состоявшейся несколькими днями ранее встрече Зеленского с еще двумя американскими посланцами – сенаторами: демократом Крисом Кунсом из Делавэра и республиканцем Робом Портманом из Огайо. Что характерно – оба члены комитета по международным отношениям.

Вторая по значимости тема киевской повестки Салливана – объявленный в эту пятницу свежий пакет американской военной помощи, за которую накануне уже поблагодарил в весьма холуйских выражениях киевский минобороны Резников. По его словам, ВСУ за этот неполный год освоили больше типов западного оружия, чем военные некоторых стран самого НАТО.

Из неосвоенного остались лишь танки и самолеты. Впрочем, работа в этом направлении уже ведется, хотя пока что речь не об «Абрамсах». Как говорит еще один киевский министр Дмитрий Кулеба, уже в декабре Украина получит первые 26 восстановленных и модернизированных танков Т-72. При этом в Пентагоне объявили, что США вместе с Нидерландами профинансируют восстановление и предоставление Украине 90 таких танков из чешских оружейных складов:

Салливан поделился подробностями и нового пакета помощи – по его словам, он составляет 400 миллионов долларов и включает отремонтированные советские танки Т-72, ракеты противовоздушной обороны HAWK и БПЛА «Призрак Феникса», которые использовались против российских войск на востоке. Зеленский же вновь призвал Запад поставлять дополнительные системы противовоздушной обороны и более совершенное вооружение.

За этими округлыми словами кроется нарастающее раздражение Банковой отсутствием поставок реально современных вооружений в товарном количестве. Того, что поставляется сейчас, явно недостаточно для обеспечения фронтального наступления на российские силы. Оно уже давно готово в той части, которая зависит от украинцев. Не хватает лишь массированных поставок оружия из Америки.

А вот в этом вопросе нет уверенности не только у Зеленского и Ко, но и у администрации Белого дома. На правах без пяти минут победителя выборов в Конгресс республиканцы уже заявляют, что с нового года Украине не достанется ни цента новых американских денег – самим нужнее.

«Демократы распахнули нашу границу настежь, но единственная граница которая их волнует – это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах ни цента не достанется Украине! Наша страна важнее», – заявила, в частности, член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин на встрече с избирателями в Айове.

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Еще одна группа республиканцев в Сенате выступила против возможной передачи Киеву замороженных российских активов.

Киевских заправил интересовал вопрос «ускоренного вступления в НАТО», однако тут Салливан их разочаровал, повторив свои слова месячной давности о том, что заявку Украины в НАТО «нужно рассматривать в другое время». А пока же – лучший способ для США поддержать Украину — это практическая накачка оружием против России и подготовка военных натовскими инструкторами.

В общем, тут Салливан не сказал ничего нового. О том, что Украина станет придатком НАТО де-факто, в российских экспертных кругах говорят уже давно. И в этом смысле беспочвенны опасения тех в Москве, кто боится формализации членства Украины в антироссийском альянсе – угрозу для безопасности РФ Незалежная будет нести в любом случае – хоть как член НАТО, хоть без этого статуса.

Из релиза Банковой стал известен и персональный состав киевских чиновников, привлеченных к отчету перед Салливаном: заместители главы Офиса Зеленского Роман Машовец, Андрей Сибига, Ростислав Шурма и Игорь Жовква, начальник Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов, министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр энергетики Герман Галущенко, глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров. По видеосвязи к разговору присоединились и ознакомили с оперативной ситуацией на фронте и ключевыми потребностями украинской армии главком ВСУ Валерий Залужный и представители высшего военного командования Украины.

Перечисленные фамилии и статусы позволяют реконструировать основные темы разговора. Помимо дел военных речь шла о зерновой сделке, о степени повреждения объектов энергетики и перспективах американского участия в их восстановлении, а также о подготовке к приватизации ряда остающихся под контролем Киева и интересных американцам активов. Да-да, не удивляйтесь, идет война, но о «распиле» госимущества не забывают и сейчас.

Встретился с американским гостем и сам Зеленский. Правда, о чем именно они говорили, покрыто мраком, на поверхности лишь врученная американцу «на память» цацка в виде туземного ордена Ярослава Мудрого II степени – «за укрепление межгосударственного сотрудничества и поддержку территориальной целостности Украины».

Из других важных заявлений Салливана: Штаты не потерпят любого применения ядерного оружия со стороны РФ.

«По нашему мнению, США должны, работая вместе с союзниками по НАТО и другими ответственными странами во всем мире, включая Китай и Индию, послать очень четкий и решительный сигнал России о том, что они не должны рассматривать возможность использования ядерного оружия в этом конфликте», – сказал чиновник Белого дома.

Эту угрозу можно было бы счесть дежурной фразой, памятуя о том, что РФ первая не заинтересована в реальном применении ЯО на украинском ТВД. С другой стороны, эти слова могут означать и скрытую угрозу. Например, в плане возможной ядерной провокации Киева, которую при молчаливой поддержке Запада спишут на Москву.

А вот этого боятся уже в Москве, поскольку возможности для эффективной защиты российских интересов на уровне ООН становятся все более эфемерными – голосования в ООН с каждым разом становятся все более антироссийско-гомогенными.

Главной же изюминкой и смысловым итогом визита Салливана в Киев можно считать его резонансное заявление о том, что «Неприемлемы сами условия, на которых россияне в принципе готовы вести диалог, поскольку все разговоры должны начинаться с полной деоккупации Украины».

Наблюдатели уже интерпретировали эти слова в том ключе, что США отвергли все условия РФ, на которых она готова выйти из военных действий по итогам некоего компромисса, содержание которого обсуждается на идущих в глубокой тени в преддверии саммита «семерки» на Бали предварительных переговорах при посредничестве Эмиратов.

Иначе говоря, все надежды московских примиренцев на то, что пушки замолчат, если скормить Украине опустевший Херсон, или сдать север ЛНР, или поставить крест на дальнейшем освобождении ДНР с заморозкой по линии границы на момент подписания «похабного мира» – беспочвенны. Это тот случай, когда стоит сунуть в пасть крокодилу мизинец, и он с гарантией откусит по локоть.

Именно ощущение полной поддержки хозяев за спиной толкает Зеленского на заявления, подобные сегодняшнему:

«Мы как раз готовы к миру, к честному и справедливому миру, формулу которого мы неоднократно озвучивали. Нашу позицию мир знает. Это уважение к Уставу ООН, уважение к нашей территориальной целостности, уважение к нашим людям и надлежащая ответственность за террор – это наказание для всех, кто виноват, и полное возмещение Россией нанесенного нам ущерба», – раскрывает Зеленский и так всем известные карты хозяев Киева.

Ни о каком компромиссе не может быть и речи. Как и о возврате по итогам договорняка к состоянию «до 24 февраля». Или Россия побеждает, или ее съедят политически и финансово, а тех, кто проливает сейчас за нее кровь, – еще и осудят. Третьего не дано.