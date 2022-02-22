Салют в осажденном Донецке: Донбасс дождался подмоги

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Салют, устроенный в Донецке по случаю признания ЛДНР российским президентом Владимиром Путиным, имеет важное идеологическое и историческое значение.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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«Салют Победы на площади Ленина в Донецке 21 февраля 2022 года можно сравнить с Парадом на Красной площади 7 ноября 1941 года, когда линия фронта находилась в нескольких десятках километров от советской столицы. Тот парад в осаждённой Москве имел большое историческое значение, – он показал высокую твёрдость духа бойцов и командиров Красной армии. И в День признания Донецкой и Луганской Народных Республик жители фронтового Донецка продемонстрировали украинским неофашистам преемственность поколений Победителей. Уверен, что мы так же, как и наши легендарные предки, выстоим и победим», – сказал Муратов.

По его словам, жители Донбасса «с момента госпереворота поняли, что не нужны Украине».

«Потому что первое, что сделала постмайданная киевская власть, так это начала гонения на русский язык и русскоязычных граждан страны. Вполне логичным и правильным стало то, что мы, донбассовцы, объединились и начали требовать от так называемой «новой власти» решения вопроса о статусе русского языка и проведения конституционной реформы с децентрализацией, подчеркну, – в составе Украины. Но киевская хунта обозвала нас террористами и сепаратистами, и начала убивать. За все страдания, которые причинила киевская власть, жители Донбасса её ненавидят. Понимая это, преступное руководство Украины всячески мстило донбассовцам, расстреливая их из тяжелокалиберного оружия и саботируя Минские соглашения», – напомнил Муратов.

По его словам, решение по ЛДНР имеет важнейшее значение и для самой России.

«Россия начала исторический процесс собирания своих земель. Президент открыто сказал, что государственники окончательно взяли власть в стране, а времена системных либералов, служащих Западу, подошли к логическому завершению», – считает Муратов.