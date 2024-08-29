«Сам буду требовать» – Аксёнов пообещал расследование причин курской трагедии

Крымский опыт территориальной обороны и защиты от беспилотников потребовался в Курской области уже постфактум. Тогда как управление – это искусство предвидения, и оценка работе ответственных лиц по предотвращению вторжения будет поставлена уже по окончании спецоперации.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Курской области, здесь и субъективные вопросы есть, почему так произошло. Не будем сейчас обсуждать ситуацию. Я уверен, что оценки по этой картине все будут даны в любом случае. Управление – это искусство предвидения, и предвидеть то, что враг мог пересечь границу, надо было тем лицам, которые за это отвечали. Но сегодня задача какая: помочь жителям Курской области, в первую очередь, и Белгородской области», – подчеркнул он.

По словам главы региона, крымский опыт создания территориальной обороны, применения средств РЭБ – пригодился в приграничных областях.

«Крымский опыт признан передовым. Какие-то вещи открывать не могу, но могу сказать, что большинство специалистов по техническим направлениям сейчас работает в Курской области, выполняют основные задачи по защите важных объектов. Плюс те подразделения, которые отвечали за технические вопросы, связанные с поражением техники с помощью беспилотных аппаратов, тоже находятся на территории Курской области», – уточнил Аксёнов.

Он заверил, что сам будет инициировать «разбор полетов» в отношении должностных лиц, допустивших просчеты. Но пока стоит воздержаться от оценок.

«Могу сказать, что сам буду требовать, обращаться к главе государства, и в целом понимать вопрос о том, что многие должны будут ответить за конкретные вопросы, за конкретные просчёты, почему там были какие-то моменты и так далее. Но сейчас не время… Уверен, что по окончании процесса глава государства оценки в этой части всем поставит. И кому-то не просто в устном режиме будет сказано или погрозят пальцем», – заключил Аксёнов.