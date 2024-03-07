Сам себе «шатун»: украинцев призывают не думать о нелегитимности Зеленского, но получается плохо

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Дотошный читатель украинских СМИ рискует подхватить биполярочку.

А что еще остается громадянам, если открыв с утра ленту новостей на своем смартфоне они узнают, например, такое:

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«ЦИК считает, что никаких проблем с легитимностью Владимира Зеленского после 20 мая нет. По мнению комиссии, он должен выполнять свои полномочия по вступлению в должность преемника, а выборы президента должны состояться после войны».

И одновременно с этими убаюкивающими месседжами эмоциональные качели раскачивают алармистские воззвания спецслужб в формате «Всем! Всем! Всем!» о якобы готовящемся коварным Кремлем «Майдане-3», основанием для которого как раз должна стать та самая нелегитимность Зеленского, которой, как убеждают предыдущие ораторы, нет.

И главное, в полном соответствии с законами психологии, чем больше власти призывают не верить слухам о нелегитимности главного начальника, тем чаще посполитые именно о ней и говорят. Выходит как в известной притче, герою которой мудрецы советуют не думать о белой обезьяне. Получив такую установку он, разумеется, как назло, именно о ней и думает. Такова природа мыслей, от которых трудно отмахнуться.

В общем, с задачей шатать общество спецы с Банковой справляются пока что на твердую пятерку. Такой вот сам себе «шатун». Из последнего: на днях объявили, что пленарных заседаний Рады не будет то ли на ближайшую неделю, то ли вообще до конца месяца.

Официально депутаты уехали на фронт поднимать боевой дух приунывших после блестяще организованного отхода из Авдеевки. Неофициально же говорливый нардеп-порошенковец Гончаренко сболтнул, что якобы руководство парламента опасается блокирования трибуны какой-то неназванной фракцией. Угадайте с трех раз, какая из фракций нынешней Рады обладает ресурсом для того, чтобы с гарантией заблокировать работу парламента.

При этом анонимные сливные бачки Банковой еще и потешаются над оппозицией: мол, сказано же, Рада закрыта, все ушли на фронт. И только тупорылая порошенковская Ира Геращенко зачем-то приперлась на работу и «пилит» возмущенные видосы с дурацким вопросом:

«Почему закрыты двери?».

А тем временем разнообразные «шатуны» выкатывают против Зе арту тяжелых калибров. Намедни близкий к Порошенко киевский социологический центр «Социс» Игоря Грынива опубличил итоги опроса на важную и актуальную тему: кого бы громадяне выбрали гетьманом, получи они такую возможность в ближайшее воскресенье.

Было бы странно увидеть в шорт-листе другие фамилии, чем те, которые там оказались. В общем, не буду томить вас загадками, скажу как есть: Зеленский разгромно проигрывает Залужному в любых конфигурациях. Моделирование первого тура дает результат Залужный – 41%, Зеленский – 23,7%, Порошенко – 6,4%, Разумков – 5,6%.

Во втором туре Залужный выносит Зеленского в одну калитку с результатом 67,5% против 32,5% у нынешнего гетьмана Володи.

На гипотетических парламентских выборах так же победил бы условный «Блок Залужного» – социологи насчитали ему аж 46,4%. До феномена «Слуги народа» образца 2019 года не дотягивает лишь чуток. Далее идут столь же условный «Блок Зеленского» с 21,1%, «Блок Порошенко» – 7,5%, «Блок Притулы» – 7% и «Блок Разумкова» – 6,8%.

Что интересно, две трети украинцев вроде бы поддерживают позицию Банковой – что до конца войны выборы проводить не нужно. Не согласны с этим только 33,3%. Если интерпретировать эти данные, то выходит, что громадяне согласны терпеть Зеленского исключительно ради обещанной им перемоги. При этом, представься им случай пнуть его коленом под зад, они без колебаний таким предложением воспользуются.

Иначе говоря, ждать каких-то активных и массовых протестов против узурпации власти не стоит, однако всеобщее молчаливое неприятие Зе в качестве президента – гарантировано. То есть, легитимность власти провисает в воздухе, что и требовалось доказать.

В лагере «слуг» видя такое дело привычно ноют на тему «коней на переправе не меняют» и запугивают посполитых страшным Путиным.

«Все гоняют свежую социологию, очень оживились. Но опрос так себе, неполный. Можно было спросить, за кого бы вы проголосовали, когда под вашими окнами стоят российские танки. Сразу не до фамилий немножко, правда? Выяснить рейтинги среди тех, кто живёт километрах в 50 от наступающих российских войск. Разобраться, как распределяются политические симпатии в зависимости от зонтика ПВО и частоты прилётов. Но нет же, есть опрос мирного времени. Представьте себе, словно ничего нет, мирная жизнь, Россия куда то самоисчезла, давайте фантазировать, как будто выборы в воскресенье. А это не так. Не мирная жизнь, не исчезла никуда, не спасают ни от чего закрытые глаза и розовые очки. Если будем фантазировать и играть в какбудтоничегонет, выборы выиграет Путин. Здесь, выиграет, у нас, оккупировав всё. И опросов никаких не будет больше», – нагнетает депутат-слуга Максим Бужанский.

А вот его коллега – рассекреченный агент ГУР Евгений Шевченко внезапно прет буром против «отца нации»:

«Владимир Александрович, после 20 мая нужно выполнять свое главное обещание. Это будет лучший Ваш поступок в должности президента Украины. Докажите, что ради мира в Украине Вы готовы уйти. Тем более срок, на который Вас избрал народ согласно Конституции, истекает. Я Вам обещаю, что парламент может определиться самостоятельно без вашего участия, как действовать дальше. И кто будет вести переговоры об окончании войны и обязательном возвращении оккупированных территорий Украины. У Вас, к сожалению, не получилось».