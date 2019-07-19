Сам виноват: Зеленскому обещают вечный геморрой с нацистами

19.07.2019, Москва, Владимир Гладков

В новой Верховной Раде по-прежнему останется большое число нацистов. Они пройдут по мажоритарным округам, спискам партии Петра Порошенко, да и среди членов «Слуги народа» присутствует немало антироссийского элемента. Таким образом, новый президент Владимир Зеленский будет по-прежнему подвергаться давлению праворадикалов, в западных областях они смогут играть ключевую роль.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил депутат Госдумы РФ Артём Туров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При всём том же звонке (Зеленского, – ред.) президенту России Путину, Украина не открывает свои избирательные участки на территории РФ, где проживает очень большое количество граждан Украины. Мне кажется, это важный момент.

Следующий момент, который меня тревожит – о ситуации после выборов, сможет ли Зеленский удерживать более или менее административный порядок, порядок силовой, с точки зрения обеспечения безопасности, правопорядка – здесь очень большой вопрос…

Как бы не превратилась ситуация в будущем в определённую анархию, с точки зрения, в том числе, передела каких-то экономических зон влияния в Украине и её регионах.

Хотел ещё обратить внимание, недавно обсуждали ситуацию на Украине с героизацией фашизма, неонацизма – мы видим, что ряд таких организаций получили институциональность, поддерживались во время правления Порошенко на государственном уровне, видим, что они сейчас все объединились вокруг партии «Свобода».

Понятно, что по социологии «Свобода» порядка 2-2,5 процента, но, я думаю, что всё-таки представители этой партии попадут в Раду Украины попадут по одномандатным округам, это, скорее всего, западная часть, и мы будем иметь агрессивных радикалов, которые всё-таки попадут в Раду», – заявил депутат.

«Националисты, отъявленные радикалы в большом количестве представлены в блоке Порошенко, не только какие-то маргиналы из «Свободы», которые могут проникнуть. Эта сила, эта струя будет очень значимая в ближайшее время. Кроме того, предыдущий президент и парламент очень постарались оставить новому президенту такое наследство, которое заставит его сразу определиться, прямо сейчас», – добавил Артём Туров.