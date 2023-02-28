«Сам вопрос «Когда закончится война?» – неправильный и опасный» – боевик ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пропагандисты режима Зеленского исказили представление украинцев о войне, даже самые патриотические из которых теперь не хотят идти в военкоматы, поскольку победа якобы уже на носу.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший боевик «АТО», а ныне офицер ВСУ Валерий Прозапас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Последние месяцы я начал ощущать то, что ощущал в 2015 году в АТО. Инерция общества не успевает за событиями. Это большая проблема, эти успокаивающие мантры о том, что мы уже победили, что в этом году всё закончится, думаю, очень расхолаживает общество. Дело в том, что Путин, очевидно, сделал ставку на затяжную войну, он хочет всех передавить, не только украинское сопротивление, но и международную поддержку Украине», – сказал Прозапас.

Он подчеркнул, что такие мантры действуют даже на потенциальный мобилизационный материал.

«Часть людей, которые действительно патриоты, переживают за ситуацию, но они думают, что в армию мобилизоваться уже не нужно. Всё равно же победа, правда? Президент же сказал, что мы уже победили. После девяти лет нашего противостояния России и года войны на выживание, часть общества ещё этого до сих пор не осознаёт», – добавил боевик.

С другой стороны, по его словам, в целом общество совершенно дезориентировано.

«Я не часто могу вырваться в мирную жизнь, но мне постоянно задают один вопрос: «Когда это закончится?». Сам этот вопрос неправильный. Но я понимаю, почему он возникает. Потому что люди смотрят единый марафон, и видят одно – бравурные заявления людей, которые больше года рассказывали, что ничего не будет, и они видят, что война продолжается. Что их родня, которая пошла в армию, почему-то до сих пор в армии, почему-то до сих пор идут бои. Почему-то до сих пор мы ожидаем обострение со стороны РФ. То есть люди просто не видят полной картины. Они не то чтобы не хотят, они не видят», – пожаловался Прозапас.