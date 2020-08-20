20.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Медицина, Молдова, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал
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Самая известная молдавская русофобка подала голос за Навального


Наиболее известный прозападный молдавский политик Майя Санду высказалась в поддержку российского оппозиционного блогера Алексея Навального.

Она написала об этом своем «фейсбуке» на русском языке, чего практически никогда не делает, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы идти против течения, бороться с коррупцией, отстаивать социальные права и свободу выбора человека, необходима огромная смелость и упорство. Очень часто и во многих странах такая смелая, открытая и честная гражданская позиция была сопряжена с серьезной опасностью, в том числе и для жизни человека, последовательно придерживающегося ее.
Несмотря на предупреждения, запугивания и угрозы, Алексей Навальный не сдался и продолжил борьбу против коррупции и за более справедливое общество! Желаю ему скорейшего выздоровления и продолжения борьбы за социальную справедливость», – написала Санду.

Напомним, что будучи премьером Майя Санду пять месяцев откладывала свой визит в Москву. В июле 2019 года она вообще отклонила приглашение Медведева, сославшись на занятость. При этом Санду совершила 8 зарубежных визитов. В том числе, абсолютно бессодержательно прокатилась в США в то время, когда в Кишиневе находился российский виц-премьер Дмитрий Козак.

После этого молдавский премьер побывала в Киеве и заверила президента Украины Владимира Зеленского в своей поддержке.

Все это время Санду устраивала антироссийские демарши. Так, в августе Санду отчитала министра обороны Павла Войку за то, что тот пригласил российского коллегу Сергея Шойгу на празднование Дня освобождения Молдавии без соблюдения всех протокольных процедур. Она также распорядилась вызвать в Кишинев молдавского посла в РФ для консультаций.


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