Самая тяжёлая ситуация с коронавирусом будет в Галичине

28.03.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Массово возвращающиеся из Европы заробитчане завезут коронавирус на Западную Украину.

Об этом в эфире YouTube-канала «Союз Блогеров Украины» заявила выпущенная из украинской тюрьмы под залог известная по участиям в российских ток-шоу журналистка Елена Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера только за один день 18 тысяч пересекло украино-польскую границу, и мы видели эти ужасные видео, где между людьми никакого расстояния нет двух метров, которое нужно, чтобы воздушно-капельным путём не заражаться.

Украинская власть не делает скрининг, не меряет температуру, знаем ситуацию с отсутствием экспресс-тестов…Твой прогноз, что произойдёт на Западной Украине через две-три недели?» – спросил модератор канала украинский журналист Руслан Коцаба.

«Я думаю, что через две-три недели всё как раз и повылазит, – ответила Бойко. – Если ситуация на Украине в целом может и улучшится, то как раз на Западной Украине это будет просто буйным цветом цвести».

«Потому что тех людей…Моя близкая подруга пересекала границу, она, к счастью, здорова, она возвращалась с дочкой. Когда их на границе проверяли, она сказала, что очень жалеет, что не сняла видео.

Во-первых, они застряли в нейтральной зоне. То есть, они выехали из Италии, но вернуться уже не смогли, потому что Италия закрылась, а на Украину была огромная очередь, надо было ждать. И когда их проверяли теми модными бесконтактными термометрами, она говорит, ко мне поднесли, и температура показала 32 градуса, ещё кому-то – 33, 35! Ну, я говорю, хорошо, 32 градуса – это показатель свежего трупа, в принципе, это же хорошо, ты же здорова, лучше будь более холодной, чем с температурой.

Можно даже по этому сказать, насколько реалистична эта проверка, это фейк-проверка. Она ни к чему. То есть, люди, которые заезжали, они не знают.

И она мне ещё рассказывала, что очень много людей – весна, межсезонье, простуды, какие-то насморки, ангины – все на всякий случай перед границей жрали жаропонижающие, кому нужно, кому не нужно. Потому эта проверка, я не считаю её качественной», – рассказала журналист.

«Потому моя мысль такая, что поскольку наибольший массив пошёл именно сюда, наверное, наибольший массив и выявленных случаев будет именно тут», – заключила Елена Бойко.