«Самая тяжёлая ситуация за все время»: Украина наступает и обстреливает Белгородскую область

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Новости Украины

Шесть раненых и один погибший. Таковы итоги обстрела со стороны Украины села Солохи Белгородского района.

Данные обнародовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самая тяжёлая ситуация за все время обстрелов», – признал чиновник.

По его словам, погибший скончался в машине «Скорой». Среди пострадавших – 14-летний мальчик.

В результате обстрела есть частичное разрушение одного жилого дома. Также за пределами села загорелся камыш, это вызвало задымление.

Население села Солохи будет эвакуировано «в безопасное место», сообщил Гладков. Этим сейчас занимается МЧС.

Очевидцы также публикуют кадры работы ПВО в небе над Белгородской областью этой ночью.

В последние дни, как известно, Киев рапортовал о наступлении на север от Харькова – к границе с Россией, что, похоже, теперь и привело к активизации обстрелов Белгородской области.

«Пока для противника неплохая ситуация вокруг Харькова. Они там владеют инициативой. Выходит, мы сконцентрировали в Изюме все наличествующие силы, в т.ч. ЧВК, и в направлении защиты белгородского пограничья сделано не достаточно. Вопросы к командованию группировки и выше, выше, выше», – комментирует военкор Юрий Котенок.

Обозреватель Егор Холмогоров предупреждает, что украинские войска попытаются захватить населенный пункт в Белгородской области для торгов по поводу судьбы нацистов, прячущихся в «Азовстали».

«Для украинцев будет очень важно захватить хотя бы одно село в России. И, конечно, они его постараются захватить. Хотя бы чтобы добиться деблокады Азова, угрожая «местью за Бучу». Поэтому нужна срочная полная эвакуация населения из прграничья. На харьковском направлении наступают лучшие украинские части и по военной классике бьют в пустоту. Войск там, по сути, не было. В рамках какой «стратегии» у 150-миллионной России образовалось отсутствие войск, чтобы хотя бы сдерживать не такие уж мощные украинские части – это хороший вопрос. Почему по белгородской границе не была создана непреодолимая пограничная черта – тот же вопрос», – изумляется Холмогоров.

Публицист Дмитрий Ольшанский возмущен отступлением русских войск от Харькова. Он опубликовал обращение к правительству:

«Рядом с Харьковом – Белгород. Вы правда решили сделать из Белгородской области линию фронта? Вы правда хотите, чтобы на четвертом месяце спецоперации у нас появились беженцы из Белгородской области, которых бы распределяли по гостиницам и пансионатам всей прочей России? Второе: Харьков – важнейший русский центр Левобережья. Нельзя просто так взять – и оставить его мазепам. Мы уже сдали его весной 2014 года, когда нескольких сотен хорошо вооруженных людей хватило бы для захвата власти, неужели и теперь он останется бандиту Авакову и его халдеям? Третье: кажется, кто-то говорил про денацификацию Украины. О какой денацификации может идти речь, если Харьковская область останется в руках всевозможных «фрайкоров» и «кракенов» – кстати, тех самых, что пытали и убивали наших пленных. Мы собираемся об этом забыть?» – пишет Ольшанский.