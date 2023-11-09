«Самая ужасная зима». Украинцам раздадут деньги на дрова и шапки-ушанки из закромов

Пока президент Украины Владимир Зеленский бегает по западным приемным в надежде продать очередной план наступления и получить под него хоть какие-то деньги, рядовые украинцы готовятся к самой, по признанию министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, страшной и тяжелой в истории страны зиме. Сам министр уже запасся свечами, а его отец – дровами.

Очевидно, в рамках подготовки к ненастью у Шмыгаля приняли весьма креативное решение выплачивать украинцам живые деньги на закупку дров. В кабмине называют это «экспериментальным проектом по дополнительному обеспечению граждан дровами». Предельный размер субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива вырастет более чем вдвое – до 16,2 тыс. гривен в год для одной семьи.

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Интересно, является ли частью подготовки к зиме анонсированная распродажа шапок-ушанок из закромов украинского Минобороны? А то ведь, если подумать, то все сходится. Как сообщили давеча в Минэкономики Незалежной, правительство распродаст шапки-ушанки и другое невостребованное имущество с истекшим сроком хранения.

Уточняется, что речь идет о шапках из искусственного меха для военнослужащих, заложенных в Госрезерв еще при Кучме, в начале 2000-х, а ныне не отвечающих новым требованиям Минобороны, перешедшего на стандарты НАТО. Там, как известно, ушанки не носят.

Кроме шапок, с молотка уйдут остатки зерна и моторного масла, срок хранения которого истекает. В принципе, при должной сноровке и то, и другое можно использовать для обогрева в быту. Из зерна можно гнать спирт – для сугреву.

В Верховной раде не отстают от Кулебы и загодя призывают украинцев готовиться к отсутствию зимой электричества. Член комитета по вопросам энергетики Нагорняк вангует, что «блэкауты возможны уже в ноябре, даже без обстрелов», из-за дефицита генерации.

«Сейчас энергетику спасает только хорошая солнечная погода, от которой нагреваются солнечные панели, что даёт возможность продержаться Украине и при этом совершать поставки электроэнергии в Европу», – говорит Нагорняк.

Но ведь если прекратить поставку электричества в Европу, то обеспечить нужды украинцев станет проще? Такими крамольными вопросами в Киеве предпочитают вслух не задаваться, а то ведь хозяева генерации – те самые уже вроде как несуществующие олигархи, – не поймут.

Масла в огонь опасений подливают ответственные чиновники вроде главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, признавшего, что анонсированное властями строительство 19 заглубленных электроподстанций до сих пор находится на стадии котлована, хотя их должны были ввести в эксплуатацию еще в сентябре.

Но это все тактика, а настоящие стратеги сидят на Михайловской площади. У МИДа свой рецепт, как пережить ужасную зиму. Для этого Запад должен предоставить Украине много-много крылатых ракет и ПВО. Как последние помогут украинцам согреться – непонятно, но у Кулебы намекают, что западные гостинцы не дадут россиянам вбомбить остатки украинской энергосистемы в каменный век. Как говорится, и на том спасибо.

При этом скептики в Киеве упирают на то, что в данный момент русские «выбиваются из графика» уже на целый месяц. И будут ли в этом году удары по энергообъектам – вопрос крайне спорный, причем именно с военной точки зрения.

«В прошлом году погрузить Украину в темноту не удалось по нескольким причинам. Во-первых, даже не по европейским, а по мировым меркам это очень большая страна, и «вырубить» ее ракетными ударами гораздо сложнее, чем было с той же Югославией в 1999-м. Во-вторых, с учетом если не тотального, то очень серьезного разгрома промышленных объектов, в стране произошло высвобождение электроэнергии в пользу домохозяйств. В итоге эффекта тотальной темноты для украинцев не произошло. Да, некоторые города и по двое-трое суток сидели без света, одно время были очень драконовские графики отключения… Но уже к концу января проблема в целом по стране была решена. В-третьих, чтобы реалистично погрузить Украину во тьму, надо вырубать АЭС. А это уже репутационные риски для РФ совсем другого характера. Кремль на это так и не пошел, и собственно, совсем уже блэкаута не получилось. Наконец, в-четвертых, ВС РФ поменяли тактику и сосредоточились на нанесении ударов по военным, складским, промышленным и инфраструктурным объектам (порты, аэродромы), создающие Украине гораздо более короткое плечо проблем на фронте, нежели удары по энергетике», – отмечает киевское издание Клименко тайм.

Кто по итогу окажется прав – Кулеба в своих апокалиптических прогнозах или киевские скептики, покажет только вскрытие. Впрочем, зима уже близко, ждать осталось недолго. А дрова пусть раздают – они украинцам в любом случае пригодятся. А то ведь, если зима случится теплой, а русские не будут сильно бить по энергетике, какому-нибудь Ахметову на радостях придет в голову идея продать «излишки» электроэнергии в Европу и на том заработать. Вот тогда-то дрова посполитым и пригодятся.