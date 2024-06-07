«Сами думайте, как пережить зиму»: в Раде заявили, что не помогут Харькову

Украинские государственные структуры не помогут пережить зиму жителям Харькова, которые рискуют через несколько месяцев оказаться в холодной ловушке. Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Дмитрий Микиша, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Фактически, энергетическая система не вывезет тот объем абонентов, который сейчас существует. Я обращаюсь ко всем харьковчанам. Люди, вам надо готовиться к тому, что зима, осенне-зимний период будет холодный. И, к сожалению, государство и представители местного самоуправления в том числе физически не смогут это сделать [помочь]. Вам надо готовиться к этому, думать о том, как вы перенесете эту осень и зиму 24-25-го года», – сказал депутат.

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«Да, вам будет сложно, но это не значит, что вам не надо ничего делать и сидеть, сложа руки. Потому что многие люди не смогут уехать, они окажутся в холодной ловушке. Это очень важно. Органы местного самоуправления должны разрабатывать программы, что делать с людьми, как им помочь, как им сделать так, чтобы люди не замерзали осень-зиму. Государству нужно это сделать. Они не смогут сами себе обеспечить комфортные условия, чтобы пережить эту зиму. У нас сейчас есть еще время. Мы должны подготовиться все вместе. Мы должны это сделать. И должны это делать, потому что будет очень трудно, очень», – подытожил Микиша.