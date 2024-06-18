«Сами на такое не способны» – в Киеве хотят организовать мобилизацию по советскому образцу

Вадим Москаленко.  
18.06.2024 15:32
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, СССР, Украина


Поскольку киевское руководство не способно правильно организовать столь сложные процессы, как мобилизация населения, нужно обратиться к опыту Советского Союза.Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда мне рассказывают про «Совок», я спрашиваю – а вы в каком году родились? Я не сторонник «Совка», но понимание системности работы по подготовке людей тогда было. Как раз при «Совке» мобилизационная подготовка отрабатывалась всеми органами власти, за этим достаточно жёстко смотрели», – сказал Кривонос.

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Поскольку киевское руководство не способно правильно организовать столь сложные процессы, как мобилизация населения, нужно...


«Почему мы не учим опыт предыдущих поколений? Никто не мешает брать лучшее из нашей истории, а мы всё равно были в составе Советского Союза, и на нашей территории всё равно работали по многим направлениям. Было много хороших наработок. Мы говорим, что всё было плохо. Но если есть что-то лучше – покажите, давай», – подытожил генерал.

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