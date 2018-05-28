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28.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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Киев, Скандал, Сюжет дня, Украина

Сами «наскакали», сами бесятся: Разъярённые наци призывают разогнать гей-парад в Киеве


Украинские националисты призывают сорвать анонсированный представителем «KyivPride» Зоряном Кись «Марш равенства» в Киеве 17 июня.

Пафосный видеоролик с призывом к протесту опубликовал телеграмм-канал бывших боевиков «Азова» братьев Яковлевых, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«17 июня в центре Киева (парк Шевченко) власть планирует провести очередной гей-парад. Призываем неравнодушных украинцев выступить против издевательства над нашими традициями и ценностями», – призывают экс-«азовцы».

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