«Сами натворили дел»: Путин о проблемах с газом для Европы

Россия останется крупным экспортером энергоресурсов, несмотря на санкции Запада. Большой рынок для нее представляет Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потребность настолько велика на мировых рынках, что у нас нет никаких проблем с реализацией. Тем более, с такой крупной экономикой, по сути, это самая крупная экономика в мире сегодня по паритету покупательной способности, китайская экономика больше, чем американская, потребности растут, договоренности у нас стабильные, отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, «Сила Сибири» работает в полном объеме. Мы изучаем и другие маршруты – еще один возможный маршрут через Приморский край может быть, через Монголию… Но и не только – будем заниматься сжижением, будем продавать по всему миру… Все покупают. Выгодно – будут покупать, так что у нас нет никаких проблем», – заявил Путин.

Путин раскритиковал желание стран Евросоюза ввести ручное регулирование цен на газ, назвав это бесперспективным.

«Если европейские страны вдруг почему-то хотят отказаться, в том числе от своих конкурентных преимуществ – это их дело. [Ограничение цен на газ] – это глупость очередная, очередное не рыночное, не имеющее никаких перспектив решение. Все административные ограничения в области мировой торговли ведут только к диспропорциям и повышению цен. То, что сейчас происходит на европейских рынках – это результат работы европейских специалистов и Европейской комиссии. Мы всегда настаивали на том, чтобы цены формировались на основе долгосрочных контрактов и были привязаны к такой рыночной категории, как цены на нефть и нефтепродукты, к корзине… Нам говорили: «Нет, это не совсем рыночно, нужно ориентироваться на спотовый рынок»… «Нет», нам говорили, полагая, что цена была слишком высокая 100 долларов за тысячу кубов, очень высокая им казалось, или 300 долларов потом. Вот такие были цены. Сейчас уже за три тысячи евро улетела цена», – напомнил Путин.

Президент также подчеркнул, что в нынешнем росте цен на газ виноваты сами европейцы, которые ограничили поставки российского газа по существующим газопроводам и отказываются вводить в эксплуатацию построенный «Северный поток-2».

«Сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать. Загнали себя в так называемый санкционный тупик. Выход один – в Германии сейчас, мы видим, демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток-2». Ну мы разделяем эти требования потребителей, мы готовы это сделать завтра – достаточно только кнопку нажать, но не мы же санкции ввели на «Северный поток-2», – сказал президент.