Сами признались: В Одесском порту уничтожено 109 объектов

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Страшно подумать, скольких людей нацисты упрятали за решетку за посты вроде «ПВО попала в курятник» — как же, рассекречивание для врага важных стратегических локаций!

Что уже говорить о реальных стратегических структурах, окученных ВСУ, вроде одесского порта, где были и прилеты, и ПВО, не скупясь, работала, в щепки разнося вокруг жилые застройки и музейную часть города. Но, боже упаси, было упомянать об этом…

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Тут же — так и хочется сказать голосом Пучкова-Гоблина «Ну, дебилы!» — нацисты «рассекретили» все сами, озвучив, что за два года в одесском порту было разрушено… 109(!) объектов, включая шесть зданий.

Но этого мало — все разрушенное нацисты намерены восстановить (чтобы «враг» знал, куда метить опять?), и даже калькуляцию подбили — отстраивать руины собрались за 53 миллиона долларов.

Такую информацию выдал начальник отдела международных отношений Администрации морских портов Украины Алексей Панасюк:

«Восстановление здания пассажирского комплекса и морского вокзала Одесского морского порта — 18 миллионов долларов. Для обеспечения стабильной работы Одесского порта необходимо провести капитальный ремонт третьей очереди путепровода, который был поврежден во время ракетной атаки, предварительная стоимость ремонта — 35 миллионов долларов. Всего с 24 февраля 2022 года повреждены или уничтожены более 600 единиц движимого и недвижимого имущества портов Большой Одессы».

Сдается, что данное заявление можно рассматривать как приглашение:

«Мы тут бабла на восстановление намутили, нам его распилить надо, поэтому мы будем делать вид, что работаем, а вы, «Ониксы» и «Кинжалы» — прилетайте к нам, прилетайте!».

Ну а чтобы еще пуще напугать ежа голым задом, к созданию радужной перспективы подключился и вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины Александр Кубраков, порадовав, что, несмотря на войну, за полгода из портов Одессы, Южного и Черноморска вышло 661 судно.

«Они перевезли 14,3 миллиона тонн украинской агропродукции. Сейчас порты Большой Одессы наращивают объем перевалки грузов — за январь экспортировано 6,3 миллиона тонн, что соответствует довоенному уровню. Порты ожидают подхода еще 104 судов, которые должны вывезти более трех миллионов тонн грузов», — похвастал чиновник потешного ведомства.

Всего же в портах Большой Одессы стоят сейчас больше тридцати балкеров.

И всю эту духоподъемную информацию сопровождают «героические отчеты» о «выбитом к Кавказу вражеском флоте, не представляющем более опасности для зернового коридора».

Вот только, помнится, ранее, после аналогичных «доблестных» сообщений, утренние новости пестрели заголовками «Разрушено столько-то элеваторов с зерном» и «Голодающие страны Африки опять на грани вымирания».

Хотя на самом деле на грани вымирания мирняк, работающий в портах, и мирняк, возле портов живущий. СУГС.