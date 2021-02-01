«Сами сдохнут» – Пучков объяснил, почему Россия не вмешивается в украинские проблемы

01.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Активное вмешательство России во внутриукраинские проблемы не закончится ничем хорошим, поэтому Москва сейчас ждёт, когда это захваченное нацистами государство уничтожит само себя.

Об этом в интервью Диане Кади заявил российский публицист, переводчик и блогер Дмитрий Пучков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«На Украине есть элита, которая водит народ как козла на верёвочке. Вот СМИ захвачены нацистами, и эти СМИ льют в головы населения Украины нацистские помои. Если вы думаете, что это просто так – нет, не просто так, это очень серьёзным образом действует на население.

Там большинство твёрдо уверены, что да, Россия на них напала. Но нах*р вы кому нужны, нападать на вас. У вас даже никакой серьёзной оперативной работы не ведётся по подкупу ваших дураков-чиновников и направлению их в нужную сторону», – сказал он.

По мнению Дмитрия Пучкова, российское руководство правильно делает, что ничего не предпринимает в адрес Украины, а ждёт, пока это государство само себя уничтожит.

«Мне кажется, что конкретное вмешательство в политические и государственные дела Украины, вызовет вещи нехорошие в адрес России. И поэтому руководство ничего не предпринимает.

Мне кажется, наше руководство, как удав, сидит и смотрит: «Когда же вы там сами сдохнете». А они предпринимают для этого все усилия: Донбасс у них отчекрыжили, а это промышленный и серьёзно развитый регион; все ракетные двигатели там уже сдохли; вертолётостроение и вертолётные двигатели сдохли, часть уже переманили к нам. Вы уже нафиг никому не нужны.

Если этим идиотам кажется, что они войдут в дружную европейскую семью… Ну, как уборщики туалетов вы там прекрасно сгодитесь. Такие люди при капитализме очень нужны», – добавил публицист.