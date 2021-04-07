Сами себе нагадили: В Европе кризис из-за Сирии и Украины, Швеция издевается над мигрантами

19.04.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Европа, нарушившая соглашения по Украине в 2014 году и спровоцировав государственный переворот в Киеве, теперь пожинает плоды своих ошибок, столкнувшись с миграционным кризисом из-за наплыва беженцев не только с Ближнего Востока, но и украинцев.

Об этом на конференции в Москве заявил эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак.

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Дудчак подчеркнул, что война в Донбассе, как и война на Ближнем Востоке и Северной Африки, в которых прямо или опосредованно участвовали страны ЕС, привели к миграционному кризису в Европе, продолжающемуся на протяжении многих лет. По разным данным из Украины в ЕС отправилось 3,2 млн украинских граждан, а с учетом боевых действий, зачастую на постоянную основу, которые готовы ассимилироваться, в отличии от мигрантов из Ливии и Сирии.

Это приводит к тому, что на Украине наблюдается увеличение темпов сокращения населения, который приводит к демографическому кризису. После государственного переворота 2014 года, украинским правительством проводится работа по разрыву политико-экономических отношений с Россией. Украина не заинтересована в сохранении промышленных мощностей, которые обеспечивали украинскую экономику. Вместо создания рабочих мест, проводится работа по увеличению количества трудовых мигрантов, которые денежными переводами из ЕС, не могут обеспечить и третьей части от того, что могла бы зарабатывать Украина от работающих предприятий, взаимосвязанных с Россией.

«Миграционные процессы на Украине после 2014 года можно выделить на несколько направлений, одни из которых в сторону России, а другой в сторону ЕС. Для действующей власти на Украине слишком много людей. Этим можно и объяснить обострение ситуации на Донбассе. По мнению украинской власти, если треть населения уехали на заработки в страны ЕС, то оставшиеся на Украине смогут выживать за счет поддержки из-за рубежа, такое мнение ошибочно» – резюмировал эксперт.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии (ИМИК) Денис Денисов привел в пример ситуацию в Швеции.

По словам эксперта, Швеция содержит мигрантов в нечеловеческих условиях, конструируя миф о хорошей жизни.

В Швеции люди, находящиеся под стражей Шведского агентства по миграции, в период коронавируса живут в нечеловеческих условиях из-за чего многие умирают, утверждает политолог.

«Мы привыкли воспринимать Швецию как страну, которая максимально бережно заботится о гражданах, но только за 2019 год 163 ребенка, которые находились в подобных пунктах и являлись мигрантами, пропали без вести», –заявил Денисов.

По мнению политолога, в Швеции очень рельефно стоит проблема расизма, ультранационализма и это все даёт повод для столкновений в том числе и с мигрантами.

«На постоянной основе делаются мониторинги, связанные с удовлетворенностью беженцев своей жизнью. Итоги которых говорят о том, что Швеция занимает одно из последних мест в данном рейтинге в ЕС», – подчеркнул эксперт.