Сами себя наказали. Почему отказываясь от русскости, украинцы делают хуже не России, а себе

К новостям из Украины о сносе очередного мемориала или переименовании очередной улицы, площади, а то и целого города, мы уже давно привыкли.

Привыкание это, конечно, из разряда негативных, наподобие того, как перебор с криминальной чернухой в телевизоре приводит к моральной атрофии у зрителей, когда эмоциональное восприятие притупляется до такой степени, что то, что еще вчера вызывало бурную гневную реакцию, сегодня становится поводом лишь для равнодушного пожатия плечами. «Да? Ну и что такого? Привыкли ведь, ничего нового».

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К сожалению, подобное привыкание наблюдается и в отношении украинского вандализма. Когда повержен с пьедестала Пушкин и Горький или советский солдат-освободитель по счету уже не первый и даже не десятый, чтобы вызвать сопереживание с происходящим, нужен особенно сильный эмоциональный допинг, вандализм особого масштаба. Примерно такой, как снос монумента освободителю Киева Ватутину в Мариинском парке украинской столицы и вандализация расположенной там же могилы военачальника.

В остальном же стандартная реакция на ставшие обыденностью украинские безобразия все больше смещается на морально-этической шкале к роковой констатации «Потерявши голову по волосам не плачут». «Волосы» в данном случае – материальные остатки прежней политики памяти, соединявшей нас прочной нитью с нашими предками и не дававшей забыть кто мы такие.

Что самое печальное – идущая сейчас на Украине политика тотального запрета и выдавливания всего русского и связанного с Россией вредит не абстрактному «агрессору» из пропагандистских клише, не такому-растакому Путину, не жителям России, а, прежде всего, самим украинцам, людям с украинскими паспортами в кармане, живущих на территории, подконтрольной режиму Зеленского.

Ведь, когда в Киеве или Львове местная власть запрещает русский культурный продукт, то страдает от этого не российский шоу-бизнес, кинематограф, издательский рынок и так далее. Основной жертвой становится именно обычный украинец. Ведь это его, а не Путина, таким образом неконституционно отсекают от огромного пласта близкой и понятной, а зачастую и родной культуры, ее образов и понятий. Это ему, а не гражданам России, запрещают петь русские песни и смотреть русские фильмы.

Ведь большая часть того, что называется культурным бекграундом украинцев – общая с русскими история, одна на двоих, созданная в ту эпоху, когда и украинцы и русские жили в одной большой стране и не делили друг друга по национальностям и степени титульности.

На нынешних же запретах вырастет культурно ущербное поколение, обделенное общими со своими родителями культурными смыслами, текстами, контекстами и аллюзиями. Произойдет трагический разрыв между поколениями, которые просто перестанут понимать друг друга. Образ украинца-внука, который стыдится своего русскоязычного деда – вот идеал современных швондеров от национальной политики.

Многие на Украине понимают пагубность такого пути. Их мнение можно обобщить словами выдавленного режимом Зеленского из страны политика Виктора Медведчука:

«А Настоящая Украина совершенно другая. Поэтому сегодня главная задача для украинского народа, представляющего Настоящую Украину – сохранение своей истинной идентичности и выхода из политического психоза, в который ее загнали заокеанские кураторы».

Пока же под запрет попадает даже то, что является для Украины ее родным и автохтонным. Например, тот же Булгаков, чей музей на Андреевском спуске в Киеве давно стал бельмом на глазу дерусификаторов. Или Николай Островский, действие произведений которого происходит на революционной и постреволюционной Украине. Или Исаак Бабель, который тоже не вписывается в прокрустову мерку «правильного украинского литератора».

Когда сегодня из украинских библиотек изымаются и уничтожаются путем сдачи на макулатуру сотни тысяч томов изданных в прежние годы русскоязычных книг, это тоже совсем не то, чем стоит гордиться, хотя масса дегенератов говорит и пишет об этом с гордостью.

Дело в том, что это отсекает тех же самых украинцев от множества пластов знаний, до которых теперь смогут добраться «не только лишь все». Ведь вместо книг на понятном русском, включая и переводные, школьникам, студентам, да и взрослым придется искать книги на английском, знание которого на Украине оставляет желать лучшего, даже несмотря на активную кампанию властей по его внедрению в качестве «языка межнационального общения».

А чего стоят идеи показывать фильмы в прокате на английском с украинскими субтитрами? Даже вполне лояльные прокатчики воют волками. Это приведет к негативным последствиям как для зрителей, так и для самой индустрии, создаст неудобства и ухудшит восприятие картинки.

«Зритель будет отвлекаться от действия в кино, будет нарушена аудио-визуальная часть фильма, что повлияет на общее восприятие картинки. Часть аудитории вообще отойдет, поскольку 30-40% это семейная аудитория, которые приходят на мультики. А детям воспринимать субтитры будет очень тяжело. Около 40% наших посетителей это дети с бабушками и дедушками, которые приходят в кинотеатр на мультик, а мультики англоязычные. И представьте ситуацию, когда четырехлетний ребенок должен будет получать информацию с экрана, они же вообще не умеют читать», – говорит зампредседателя правления Союза кинотеатров Украины Александр Рудаков.

А помните, как та же украинская власть при Ющенко ломала через колено привычный людям русскоязычный кинодубляж ради насаждения украинского? Прошло меньше 15 лет, и вот уже при Зеленском тысячи специалистов и артистов из украиноязычных студий перевода и дубляжа потеряют свою работу, потому что власть убивает с таким трудом отвоеванную украинским языком поляну – на этот раз в угоду английскому.

Культурное обнищание идет рука об руку с экономическими потерями. Уже сегодня видно, что запрет на ввоз или печать внутри страны русских книг не привели к расцвету украинского книгоиздания. Наоборот – тиражи падают вместе с количеством наименований издаваемых книг, книжные магазины и издательства банкротятся, а 80 процентов украинцев не читают даже одной книги в год. А ведь это когда-то была часть самой читающей в мире нации – советской.

И ведь не объяснишь националистически озабоченным идиотам, что политика запретов больно бьет именно по украинцам. Россиянам от нее ни холодно ни жарко. Ведь это не у них, а на Украине в результате закрываются книжные магазины, это украинские русскоязычные исполнители теряют кассовые сбсоры, потому что их не пускают в ротации с песнями на «неправильном языке».

Разве россиянам стало хуже от того, что киевские вандалы недавно «декоммунизировали» прекрасную киевскую мозаику, посвященную пожарным-спасателям и их героической профессии?

«Варварский беспредел, который происходит в Украине с объектами культурного наследия, стоит на трёх китах: приватизации, коррупции, и невежестве. В итоге, уникальные мозаики превращаются в груды строительного мусора, а архитектурные памятники – в парковки и торговые центры в стиле жлобарокко. Украинцы, вырастающие в его окружении, формируются в менее прогрессивных культурных координатах. Стены не сообщают им, что быть пожарными или производить хлеб – это круто. Вместо этого в новые поколения нас закачивают шароварщину», – с горечью констатирует украинский литератор Анатолий Ульянов.

В этом же ключе рассуждает и уже упоминавшийся выше глава политсовета запрещенной Зеленским партии ОПЗЖ Виктор Медведчук:

«Западные фонды, посольства и спецслужбы даже не пытались распространять европейскую ментальность, которая подразумевает законопослушность, толерантность, вежливость и галантность в общении. У украинцев поощряли агрессивность, истеричность и показную грубость. Украинскому народу навязывали комплекс жертвы, которая должна отомстить своему палачу даже ценой своей жизни. Все это навязывалось манипуляциями в толковании истории, ненавистью к русской культуре и языку, введением насилия и убийства в повседневную политическую жизнь». (Какая она, Настоящая Украина? – Telegraph). Вся эта навязанная политика разрушает Настоящую Украину, – уверен Медведчук.

И приводит в пример ситуацию с православием в своей стране:

«Сегодня каноническое православие уничтожается, поскольку хотят вытравить корень и основу Настоящей Украины. Из украинца, который воспитан на православии, делают богоборца с именем Европы на устах»

И в гонениях на каноническую УПЦ, в попытке ее запрета тоже, как и в ситуации с запретом на русскоязычный культурный продукт, нынешние идеологи и пропагандисты делают хуже не России, а своему же народу. Ведь под корень рубят не «московскую церковь», как утверждает пропаганда, а традиционную Церковь украинского народа, заменяя ее новодельными духовными суррогатами. То есть украинцы становятся не только культурно, но и духовно беднее.

Получается, что под видом санкций в отношении «агрессора» украинцам с удивительным упорством навязывают культурную самокастрацию, отупении и одичание. Итог такой политики можно выразить фразой «Сами себя наказали». И происходит это под негласным девизом нынешних «активистов» – «Не можешь дотянуться до Путина – сделай гадость своим русскоязычным соотечественникам».

Или вообще соотечественникам, безотносительно к их родному языку. Потому что еще гетман Скоропадский – даром, что посмертно зачислен в иконы украинского сепаратизма – писал в своих мемуарах следующее:

«…Насколько я считаю необходимым, чтобы украинцы работали над созданием своей собственной культуры, настолько же я считаю бессмысленным и гибельным для Украины оторваться от России, особенно в культурном отношении. При существовании у нас в свободном развитии русской и украинской культуры мы можем расцвести, если же мы теперь откажемся от русской культуры, мы будем лишь подстилкой для других наций и никогда ничего великого создать не сумеем».