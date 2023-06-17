«Сами сольют в ближайшее время»: Пригожин отказался разглашать содержание контракта, отправленного в Минобороны

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал подробности о передаче своего контракта в Министерство обороны РФ.

Ранее в сети появился ролик, в описании к которому говорилось, что у Пригожина не принимают контракт в приемной российского оборонного ведомства.

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Редакция телеграм-канала «Пора домой» обратилась непосредственно к Пригожину с просьбой разъяснить ситуацию.

«В сети появилось видео, на котором в приемной МО у вас не приняли письмо, в описании написано, что это контракт. О каком контракте идет речь?», – поинтересовался тг-канал.

На странице Пригожина был опубликован аудиответ, в котором он прояснил ситуацию.

По его словам, он отправил контракт сразу по нескольким каналам.

«Пытался передать через окно приемки корреспонденции в Министерство обороны. Это то, что вы видели. Отправил по почте и передал нарочным так, чтобы они его точно получили. Я пока не буду разглашать все нюансы контракта. Я думаю, что Минобороны само сольет его в ближайшее время, как только получит», — объяснил Пригожин.

Неделю назад министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал указ, по которому все участники добровольческих отрядов должны до 1 июля заключить контракт с Минобороны.