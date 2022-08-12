«Сами справимся» – МИД РФ опроверг слухи о добровольцах из КНДР в Донбассе

12.08.2022  08:06 (Мск), Москва
Владимир Гладклв.  
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Дзен, Донбасс, Россия, Украина
Новости Украины

Никаких переговоров с Пхеньяном о помощи в освобождении Донбасса не ведётся, как и не планируется отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР.

Об этом на брифинге заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Обратили внимание на растиражированное в Интернет-пространстве и подхваченное некоторыми представителями блогосферы и околоэкспертных кругов вбросы о якобы поступившем от КНДР по дипломатическим каналам предложение направить до 100 тыс. своих добровольцев для участия спецоперации в Донбассе.

В этой связи, хотели бы со всей ответственностью заявить, что данные сообщения от начала до конца являются фейками. Подобные переговоры не ведутся, и отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется.

Убеждены, что боевых возможностей российских ВС и войск ЛДНР вполне достаточно для успешного выполнения задач СВО», – заявил Нечаев.

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