«Сами справимся» – МИД РФ опроверг слухи о добровольцах из КНДР в Донбассе

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Новости Украины

Никаких переговоров с Пхеньяном о помощи в освобождении Донбасса не ведётся, как и не планируется отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР.

Об этом на брифинге заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратили внимание на растиражированное в Интернет-пространстве и подхваченное некоторыми представителями блогосферы и околоэкспертных кругов вбросы о якобы поступившем от КНДР по дипломатическим каналам предложение направить до 100 тыс. своих добровольцев для участия спецоперации в Донбассе.



В этой связи, хотели бы со всей ответственностью заявить, что данные сообщения от начала до конца являются фейками. Подобные переговоры не ведутся, и отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется. Убеждены, что боевых возможностей российских ВС и войск ЛДНР вполне достаточно для успешного выполнения задач СВО», – заявил Нечаев.