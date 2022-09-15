Сами вбросили фальшивку, сами её обсуждают: Как идёт зомбирование населения Украины

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Новости Украины

Изучение эфиров украинских СМИ позволяет отследить технологии зомбирования населения Незалежной – сначала в информационное пространство вбрасывается фальшивка, которую затем начинают обсуждать чиновники и эксперты, выдавая желаемое за реальность.

Так, на украинском радио всерьёз обсуждают фейки с «запретом на перемещение по Крымскому мосту без справки от военкома» и «на продажу недвижимости в Крыму без справки». В эфире рупора «соросят» радио НВ ведущий попросил Тамилу Ташеву, представляющую президента Зеленского в ушедшей в историю Автономной Республике Крым, прокомментировать растиражированный в украинских каналах фейковый документ.

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«Ограничения были и раньше, мужчинам в жёсткой форме задавали вопросы, по какой причине они выезжают», – сказала чиновница, назначенная по квоте экстремистского меджлиса.

По ее словам, после «ракетного удара» ВСУ по аэродрому в Саках (именно такая версия устраивает украинских чиновников, несмотря на полное отсутствие на видео и фото инверсионных следов от ракеты), высокопоставленные военноначальники, судьи, прокуроры бросают свои квартиры и выезжают из Крыма.

Причем, судя по срокам, это происходит уже больше месяца, и работа российских силовых структур, судов, надзорных и налоговых органов должна быть парализована, поскольку некому заверять документы ставить подписи.

Но, одновременно, крымские суды оперативно рассматривают дела и выносят решения, как например, в отношении участников свадьбы, где звучала бандеровская песня «Червона калина».

Ташеву такое противоречие не смутило.

«Это сопротивление, которое мы видим последние полгода. Именно проукраинское сопротивление, – охарактеризовала Ташева исполнение «Червоной калины» на свадьбе в Бахчисарае. – В целом мы видели на полуострове разные формы проявления гражданской активности, от желто-голубого маникюра, до закидывания бутылками с зажигательной смесью административных зданий».

По словам Ташевой, крымские суды рассмотрели больше 130 дел об административных правонарушениях в отношении активистов украинского «движения сопротивления».

«Думаю, что это нервическая реакция на то, что происходит на фронте, на контрнаступление, которое ведут наши вооружённые силы на территории Харьковщины, – рассуждает чиновница. – Соответственно, они понимают, что это неминуемо, возможно, не так быстро, но будет на территории Херсонской области и дальше, естественно, на территории Крыма».