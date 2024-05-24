Сами виноваты, что не рожаете – депутат Госдумы обвинил славян России в засилье мигрантов

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Теракт в «Крокусе» стал стартом начала гигантской кампании по сеянию межнациональной розни в РФ и отрезанию мигрантов Средней Азии от России.

Об этом на канале «PolitWera» заявил депутат Госдумы, политтехнолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас эта история с мигрантами, которую специально англичане расшевелили «Крокусом», который стал стартом начала этой гигантской кампании по сеянию межнациональной розни в России, по отрезанию Средней Азии от России. Чтобы отрезать и, таким образом, Россию заблокировать, чтобы санкции работали, чтобы мы через Среднюю Азию не могли получать товары, чтоб у нас были плохие отношения, чтоб там ещё война какая-то случилась, чтобы от нас уехала рабочая сила, что будет означать подорожание всех наших продуктов, инфляцию, это удар по самым бедным людям. Разорится огромное количество предприятий, потому что они будут неконкурентоспособны, чтобы платить большие зарплаты в условиях дефицита рабочей силы. Оборонка встанет, строительство дорог прекратится и много чего», – сказал Матвейчев.

«Я не то, что за мигрантов выступаю. Никому в здравой памяти не нравится… всем бы хотелось, чтобы здесь ходили прекрасные славянские девушки и юноши. Но мы же сами детей не рожаем несколько поколений предшествующих. Вот, теперь пожинаем плоды за это», – добавил депутат.