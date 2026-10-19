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Украина сама действует лучше любого шпиона, обещая запустить по Москве баллистические ракеты собственного производства, и потом по цехам прилетают российские ракеты.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Верховной рады, секретарь оборонного комитета Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут нужен точный баланс, потому что можно сказать, что мы делаем свою баллистическую ракету, и, конечно, это может выглядеть как информационно-психологическая операция, чтобы наш враг понимал. Но, с моей точки зрения, как военного, враг сразу начинает противодействовать, ещё в момент строительства всего этого – он начинает искать, где это всё находится. Они неоднократно били и по местам, где находились какие-то сборочные и ремонтные объекты наших баллистических ракет. А мы же, – даже не шпионы, — мы сами анонсируем. Одно дело — сказать, что мы что-то делаем, другое — говорить, что ракета летит на 280, летает на такой-то высоте, движется по такой-то баллистической траектории. И это всё мы рассказываем. И здесь даже, ещё раз скажу, разведку включать не надо», – заявил Костенко.

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