«Сами виноваты». В Киеве цинично отказали цыганам в праве быть коренным народом

15.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Чтобы стать коренным народом, проживающим на территории Украины, нужно было вовремя объявить о своей самоидентификации.

Об этом на форуме в Киеве заявила заместитель фейкового «представителя президента Украины в Крыму» Тамила Ташева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Считаю, что к разработке этого законопроекта привлекались очень уважаемые учёные. Предусматривает ли этот закон исчерпывающий перечень коренных народов, и входит ли в этот перечень ромское сообщество?» – спросили из зала.

«Сейчас этот перечень является исчерпывающим, то есть он дополняться пока не будет», – ответил первый зампред комитета Рады по вопросам «прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий».

Слова Александра Ткаченко дополнила Тамила Ташева, отметив, что ромы сами виноваты в том, что их не считают за коренной народ.

«Это три коренных народа, которые сформировались на территории Крымского полуострова. Однако очень важно, что в определении коренных народов есть такой факт, как самосознание, самоидентификация. И именно ромское этническое сообщество – ну, мы, по крайней мере, ни разу не слышали, чтобы ромское этническое сообщество заявило о том, что оно является коренным народом на Украине», – сказала Ташева.