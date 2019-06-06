Самим дотаций не хватает: прибалтам не нужна в ЕС огромная и нищая Украина

06.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Ближайшие «союзники» Украины, поддерживающие её курс в ЕС и НАТО, могут в любой момент изменить свою риторику, если на кону окажется снижение их финансирования из европейского бюджета.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В этом есть финансовый элемент большой. Кто у нас самые большие наши помощники на пути европейской, евроатлантической интеграции? Наши прибалтийские бывшие друзья по Советскому Союзу, а теперь, значит, друзья по европейской интеграции, только они уже по ту сторону дружбы, они уже члены всех этих институций, а мы только вот потенциальные представители.

Вот сейчас, вы знаете, в Европе, как и везде в мире, непростые экономические дела, Великобритания выходит – минус 13 миллиардов. Вот они сейчас готовят, уже у них второй вариант, насколько мне известно, проекта бюджета, они по 7 лет планируют в ЕС, 2021-2027 годы. По Прибалтике уменьшение финансирования со стороны ЕС и солидарных фондов где-то миллиард евро, по-моему, по Эстонии чуть меньше, и миллиард триста в таких рамках: Литва, Латвия, Эстония – каждый получит меньше. По Эстонии это, я могу ошибиться, до 30% бюджета, в Латвии, Литве до 20% бюджета.

Вот, представьте себе, послезавтра новый Юнкер приходит и говорит: «Ребята прибалты, значит, принимаем Украину, вы будете ещё меньше денег получать, ещё по 500 миллионов мы вам срежем, солидарные фонды будут на Украину переходить». Вы удивитесь, как изменится риторика всех прибалтийских стран вместе взятых, относительно того, что мы из себя представляем, и можем ли быть где-то членами и так далее. Это вещи, которые планируются на много лет вперёд, по крайней мере, на следующий бюджетный период никто нам ничего не будет обещать», – отметил аналитик.