«Самим катастрофически не хватает» – в Лондоне огорчили украинцев по снарядам и ракетам

Константин Серпилин.  
14.02.2024 22:51
  (Мск) , Лондон
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Страны НАТО не смогут нарастить производство снарядов и ракет так, чтобы полностью обеспечить потребности ВСУ.

Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО не смогут нарастить производство снарядов и ракет так, чтобы полностью обеспечить потребности...

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«Сейчас мы получили информацию от человека в Пентагоне, который отвечает за производство оборудования. Он подтвердил, что производство снарядов в США увеличилось только с 14 до 28 тысяч снарядов в месяц.

А Украина говорит, что ей нужно 6 тысяч снарядов в день. Американский арсенал снарядов значительно истощился, мы производим их недостаточно», – сказал Меркурис.

Он подчеркнул, что по остальным типам вооружения ситуация обстоит не лучше.

«Месячного объёма производства снарядов США хватит, чтобы полностью покрыть потребности Украины в течение четырёх с половиной дней. С Европой этот показатель, вероятно, можно увеличить до пяти. Но этого недостаточно, в этом основная проблема.

А с ракетами ПВО ситуация ещё хуже. Потому что снаряды изготавливаются на государственных заводах, и Пентагон там ещё может что-то сделать. А что касается ракет, то это делается в частном секторе. И всё это выделяется либо американским военным, либо союзникам, и ракет просто не хватает», – резюмировал эксперт.

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