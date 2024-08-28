«Самим надо»: в Польше вежливо «отбоярились» от призывов Зеленского дать Украине МиГ-29

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш озвучил условия передачи Украине истребителей МиГ-29, к чему официальную Варшаву призвал Владимир Зеленский.

Как сообщает польское издание Wiadomosci, такая передача может состояться лишь после того, как Военно-воздушные силы Польши получат от союзников по НАТО на свое вооружение новые самолеты.

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Министр перечислил заказанные в США истребители F-35, однако первые F-35 должны быть поставлены в страну не раньше 2026 года, а до этого планируется обучение польских пилотов этих машин в США.

«Только после получения новых самолетов можно будет утилизировать старые самолеты, такие как МиГ-29, которые все еще используются, в том числе для задач по защите воздушного пространства Польши. Затем мы примем решение», – уточнил польский министр.

Напомним, ранее Зеленский пожаловался на то, что помощь, которую Украина получила из Варшавы, в начале войны была огромной, но в последнее время уменьшилась .В качестве примера Зеленский привел наличие у поляков еще есть самолеты, которые могли бы существенно усилить обороноспособность Украины .

«Сегодня внимание польской стороны к нашей обороноспособности несколько ослабло. Я имею в виду, что Польша, вероятно, дала нам все, что могла. Однако кое-что осталось в Польше. (…) Есть конкретные вопросы. Нам очень нужны ваши МиГи», – обратился к Варшаве хозяин Банковой.

Отвечая на эти упреки Косиняк-Камыш пояснил, что Польша дала Украине все, что могла.

«Правительство Польши, как наше правительство, так и правительство наших предшественников, сделало многомиллиардные пожертвования оборудования Украине. Это все, что мы смогли дать , — подчеркнул он. – Но безопасность польского государства для меня всегда является высшим императивом и все решения, которые мы принимаем в этом вопросе, принимаются через призму безопасности польского государства», – добавил он.

По словам министра, Польша должна сохранить свою обороноспособность, что является абсолютным приоритетом.

«Я знаю, что Украине нужны многие виды вооружений, но наши партнеры из Украины также должны понимать, что польское государство должно сохранять свои возможности. И это приоритет для меня как министра обороны», – резюмировал чиновник.

Косиняк-Камыш также подчеркнул, что среди стран НАТО существует большой скептицизм относительно сбития российских ракет и беспилотников над западными регионами Украины:

«И ни одна отдельная страна не будет принимать таких решений. «Я не видел в НАТО сторонников принятия такого решения», – говорит он.