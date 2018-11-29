Самим не смешно? В Москве который год объявляют о скором «сливе» хунты Западом

29.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Реакция Запада на инцидент возле Керченского пролива показывает, что Киев уже не может рассчитывать не безоговорочную поддержку американцев и европейцев, как это было ранее.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил президент Центра стратегий и коммуникаций Дмитрий Абзалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Произошла серьёзная провокация, реакция идёт с запозданием, и она разделяется, и она уже неоднозначна, санкций сразу же никто не представил, сразу же потребовали доказательства. Ошибка ставки Порошенко, в том, что в этой точке нам уже можно представлять свою повестку», – заявил Абзалов.

«Когда последний раз наши коллеги на уровне МИД просили доказательств? Или Трамп, который говорит: «А какая система прохода?». Год или два назад кто-нибудь спрашивал бы у нас про систему прохода?» – отметил эксперт.

«У нас впервые возникла возможность, при которой можно отделить провокационные действия, которые идут на отрыв, и кампанию за ценности (западные – ред.) и всё остальное. Это уникальная возможность, ей надо воспользоваться. Сейчас мяч на нашей стороне», – добавил Дмитрий Абзалов.

Российскому эксперту стоит либо не выдавать желаемое за действительное, либо не забывать, что Петр Порошенко, по данным социологов, сегодня не обладает высоким рейтингом, а его оппоненты даже по националистическому лагерю сделали все возможное, чтобы дискредитировать авантюру с прорывом Керченского пролива.

Не исключено, что на Западе просто предпочитают не высказывать активную поддержку обанкротившемуся Порошенко – уже через несколько месяцев его может сменить не менее антироссийский политик вроде Юлии Тимошенко.

Кроме того, пусть не сам президент Дональд Трамп, но представители США в Совбезе ООН четко встали на сторону Украины, обвинив не Киев, а Россию в провокации.