Самка богомола: Вокруг Собчак смерти и аресты, а она все еще в шоколаде

Блогер Елена Блиновская, проводившая в интернете сомнительные «марафоны желаний», была арестована сегодня при попытке бежать из России в Белоруссию на арендованном «майбахе». Кроме того, у Блиновской был куплен билет на самолет до Ташкента на сегодняшнее утро. Блогершу подозревают в уклонении от уплаты налогов на миллиард рублей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Многие в этой связи вспомнили интервью Блиновской Ксении Собчак, в котором блогерша угрожала скандальной тележурналистке плюнуть в лицо и выкинуть в реку.

«Есть мнение, что всё это, на самом деле, делаются для того, чтобы заставить этих очевидных инста-ломов к 2024 году быть прокремлёвскими. Создать проблему — а потом её героически решить, как обычно. Звенья одной цепи, наша будущая главная агитбаза», – фальшиво обеспокоилась Собчак в своем тг-канале.

А эксперт Общественной палаты РФ Вадим Манукян вспомнил, что Блиновская не единственная героиня опусов Собчак, у которой после встречи с дочерью сенатора начались неприятности.

«Знаете, мне иногда начинает казаться, что она работает под прикрытием и выявляет всяких «неблагонадежных товарищей». Ну, посудите сами, что случилось с некоторыми участниками ее интервью: тиктокер Даня Милохин сделал неправильный выбор и остался за рубежом без денег. Рэпер-иноагент Моргенштерн наговорил ей лишнего, стал иноагентом и покинул страну. Андрей Макаревич объявлен иноагентом и тоже покинул Россию. Валерий Меладзе в Дубае решил «прославить героев» и лишился концертов. Софья Таюрская из Little Big тоже покинула Родину вместе с Ильичом и по сей день ищут там вчерашний день. Ника Белоцерковская (признана иноагентом РФ) заочно осуждена. И это далеко не полный список «бедовых», – отметил Манукян в интервью информагентству ФАН.

Между тем, самой Собчак сходят с рук разные неприятные истории. Все уже забыли, что тележурналистка находилась в машине, которая попала в ДТП в Сочи в октябре 2021 года. Тогда погибла женщина, пять человек были признаны судом потерпевшими. Водитель Собчак получил 2 года колонии и 500 тыс руб штрафа. Но сама мажорка, уговорившая его, не останавливаясь, ехать в аэропорт, не подверглась даже общественному осуждению.

Осенью прошлого года Собчак проходила по делу о вымогательстве 11 млн руб у главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова как подозреваемая. У нее дома и в офисе прошли обыски. Это преступление подразумевает до 15 лет колонии. Тележурналистка тогда даже пыталась бежать, засветив скрываемый до этого израильский паспорт. Она перешла границу с Латвией пешком (кстати, так же, как Блиновская, Собчак купила авиабилет, только в Дубай), но вскоре благополучно вернулась, отделавшись публичными извинениями перед Чемезовым.

А 15 апреля СК РФ отказался возбуждать уголовное дело в отношении Собчак по материалам полиции, усмотревшей в ее действиях распространение фейков о государственной власти.

«Одной тревогой меньше», – удовлетворенно отметила журналистка.

Между тем вчера Мосгорсуд оставил под стражей ее бывших подчиненных Кирилла Суханова, Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева, которые продолжают проходить по делу о вымогательстве.

«Невозможно просто, просто невозможно», – лицемерно и лаконично (раньше она была многословней) ужаснулась Собчак в тг-канале, но даже не включила эту новость в свой обзор важнейших событий недели.

Еще в феврале она приезжала на очередной суд по апелляции на арест, но сейчас силы, видимо остались только на короткие посты в соцсетях.

«Глупейшее творение природы, плевочек в мироздание – нечто Собчак. Вот мне интересно, она набрала себе на работу кого-то. Делая что? Вредить своей стране? Ты понимаешь, что тебя посадят? Причем сдаст тебя твоя же хозяйка, бросит под поезд. Как двух других пацанов, которые для нее пошли принимать взятку, чтобы не было наезда с ее СМИ. Те – сидят и ждут приговора, а эта – набрала новых, которые опять пойдут договариваться для нее о получении бабла. И что потом? Крабовый заводик обломится или будет след копыт на белорусско-литовской границе?» – возмутился происходящим телеведущий Владимир Соловьев.