«Самка каракурта!» – в Киеве жёстко обругали Навальную

Иноагент и экстремистка Юлия Навальная слишком глупа, чтобы стать лидером и всерьёз претендовать на власть.

Об этом на своём интернет-канале заявил меджлисовский пропагандист, беглый российский либерал Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти вложения в пустоту, вложения в лошадь, которая не бежит, они выглядят шизофренично, предельно глупо и умственно отстало. Навальная сказала, что она пойдет в президенты, типа продолжит дело мужа. При этом она сказала, что она никогда бы не поверила в то, что мужа могут убить, хотя убивали уже, отравили, и она отказывалась верить. Ну скажите, такого человека можно выбирать?

Навальная вообще пустая. Я не знаю вообще, какая у нее может быть аудитория, она двух слов связать нормально не может. Она говорит исключительно банальности, глупости. И никто ей этого не может сказать, потому что она фронтмен.

Вы же не можете тронуть курицу, которая несёт вам золотые яйца, и сказать ей, что она курица, а не принцесса», – язвил меджлисовец.