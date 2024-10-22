«Самка каракурта!» – в Киеве жёстко обругали Навальную

Вадим Москаленко.  
22.10.2024 21:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 373
 
Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


Иноагент и экстремистка Юлия Навальная слишком глупа, чтобы стать лидером и всерьёз претендовать на власть.

Об этом на своём интернет-канале заявил меджлисовский пропагандист, беглый российский либерал Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Иноагент и экстремистка Юлия Навальная слишком глупа, чтобы стать лидером и всерьёз претендовать на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Эти вложения в пустоту, вложения в лошадь, которая не бежит, они выглядят шизофренично, предельно глупо и умственно отстало. Навальная сказала, что она пойдет в президенты, типа продолжит дело мужа. При этом она сказала, что она никогда бы не поверила в то, что мужа могут убить, хотя убивали уже, отравили, и она отказывалась верить. Ну скажите, такого человека можно выбирать?

Навальная вообще пустая. Я не знаю вообще, какая у нее может быть аудитория, она двух слов связать нормально не может. Она говорит исключительно банальности, глупости. И никто ей этого не может сказать, потому что она фронтмен.

Вы же не можете тронуть курицу, которая несёт вам золотые яйца, и сказать ей, что она курица, а не принцесса», – язвил меджлисовец.

Экстремист подчеркнул, что все премии Навальной выглядят жалко и лицемерно – особенно в свете того, что она даже не попыталась спасти мужа.

«Жёнушка спокойно села в самолётик, привезла, как конвой, сдала. Перед этим покормила, водочкой попоила, сдала на смерть – и уехала. Это прекрасная, конечно, жена. Конечно, только таких лидеров, особенно среди женских кандидатов… Самка каракурта, которая сжирает собственного мужа», – плевался желчью Муждабаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть