Саммит ЕС: превратится ли украинская карета в тыкву?

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Сегодня и завтра станет ясно, превратится ли украинская карета в тыкву, так и не въехав за ворота облюбованного евродворца.

Выражаясь более прозаическим языком – именно в эти дни саммит ЕС будет решать важнейший для Киева вопрос – начнутся ли рекомендованные бюрократами из Еврокомиссии переговоры о вступлении Украины в ЕС, и что делать с выделением 50 миллиардов евро на поддержку незалежных штанов до 2028 года.

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Несмотря на вымученный оптимизм всяких Шарлей Мишелей, Жозепов Боррелей и Урсул Ван дер Ляйен, у обеих пунктов повестки есть в ЕС серьезная оппозиция, и ее ряды со временем лишь ширятся. На этих «евроотщепенцев», конечно же, можно было бы положить «болт», но вот беда – в ЕС такие вопросы решаются консенсусом, а, значит, – важно мнение каждого из 28 членов.

Застрельщиком и «мотором» европейского украиноскептицизма традиционно является Венгрия, чей лидер без обиняков заявляет о нежелании платить за еврохотелки украинцев и не побоялся вынести этот вопрос на консультативный общенациональный опрос.

«Ясно одно: мы, венгры… не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда делись (уже выделенные ранее) около 70 миллиардов евро», – заявлял Орбан еще в конце ноября.

В Киеве понимают, что венгерское вето сделает оба шага (деньги и переговоры о членстве) невозможными, а потому Зеленский рванул аж за океан, чтобы поймать Орбана за лацкан пиджака в кулуарах инаугурации аргентинца Милея. Однако, судя по информации The Economist, Зеленский летал в Байрес напрасно:

«Их обмен мнениями, который Зеленский назвал «откровенным», похоже, мало что изменил в Орбане».

Так что все причастные к саммиту не сомневаются в том, что тот, как и обещал, заблокирует любые действия в отношении Украины.

Позицию Будапешта озвучил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока: любая помощь Украине не должна поступать из бюджета ЕС, а решение по переговорам о членстве должно подождать до июня.

«Венгрия не изменит своего решения, – настаивает Бока. – Мы можем говорить о периоде после декабрьского саммита со странами-членами, [но] я не вижу какого-либо фактора, который мог бы изменить наше решение, основанное на принципах».

Впрочем, не стоит переоценивать эту венгерскую принципиальность. В реальной политике Орбана она играет сугубо инструментальную роль, которую прекрасно иллюстрирует история с долго блокировавшимся венграми выделением пакета помощи в размере 50 миллиардов евро на четыре года вперед.

Для Орбана (и он этого не скрывает) украинский вопрос – лишь удобный повод продемонстрировать Брюсселю с Берлином свою значимость и, взвинтив ставки, получить, как пишет Politico, «реальную возможность повлиять на планы Европейского Союза» и выторговать себе финансовые преференции.

Речь идет о давнем должке евробюрократов перед гордыми мадьярами – «зажатых» Брюсселем 13 миллиардов евро из еврофондов, сначала выделенных, а потом замороженных под предлогом «авторитарных тенденций», в политике страны. коррупции и прочих грехах.

На прошлой неделе Financial Times писала о том, что Еврокомиссия все же наступила на горло собственной песне, согласившись на разморозку венгерских средств в обмен на уступчивость Орбана, ранее стоявшего насмерть: ни копейки Украине, пока нам не отдадут наше.

После этого Алексей Гончаренко, всезнайка из украинской Рады, заистерил о том, что «Орбан «получил подачку и проголосовал» за выделение Евросоюзом Украине 50 млрд евро финансовой помощи на 4 года. Впрочем, окончательное решение примет саммит ЕС, и там мы увидим, насколько ЕС удалось «купить» принципиального венгра.

Но даже если и так, это не уменьшит киевских проблем, потому что, как оказалось, не венграми едиными. У венгерского лидера в этом году появились союзники в лице нового премьера Словакии украиноскептика Роберта Фицо и победившего на выборах в Нидерландах главы тамошней «Партии свободы» Герта Вилдерса.

И если позиция последнего пока не ясна до конца, то Братислава высказалась вполне определенно и не в пользу Украины.

«Если Украина хочет стать членом Евросоюза, ей нужно сделать еще много шагов и пройти очень длинный путь. Время, когда страны могли попасть в ЕС чисто по политическому решению, давно прошло. Теперь и Украине нужно соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии», – дала понять глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэрри.

А для словацкого премьера Фицо, как указывает Euractiv, Украина вообще видится исключительно в роли «инструмента для развития Словакии, особенно ее восточных регионов», но никак не перспективного члена Евросоюза.

Третьей страной, которая выступила против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, стала Австрия. Как заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер, выступая перед депутатами Европарламента, Вена не одобрит начало переговоров о членстве Украины в ЕС в нынешних условиях. Австрийского голоса за 50 миллиардов для Киева тоже не будет. Требует наложения австрийского вето на переговоры с Украиной и канцлерская Австрийская партия свободы (FPÖ).

По мнению Нехаммера, «не должно быть фаворитизма» по отношению к Украине», особенно, на фоне уже идущих переговоров о вступлении в Евросоюз Боснии и Герцеговины, которая давно просится в ЕС. Максимум, на который готов пойти Нехаммер «в знак солидарности с Украиной и Республикой Молдова» – это предложить им перспективу вступления «когда-нибудь», но категорически против ускоренной процедуры для этих двух стран.

Впрочем, дела Киева на этом фронте не так и плохи, как может показаться на первый взгляд. Кроме противников есть и лоббисты. И речь не только о крикливых прибалтах с недостаточным политическим весом – из «старых европейцев» противостоять Орбану сотоварищи на саммите будут Шольц, Макрон, Еврокомиссия и вся остальная верхушка ЕС.

Не стоит сбрасывать со счетов и голос Польши. Раньше противники Украины могли рассчитывать на ПиС, сделавшую агрессивную украинофобию своим коньком, однако итоги последних выборов и приведение к присяге нового премьера Дональда Туска дают Киеву надежду на как минимум, нейтральную позицию Варшавы.

Основания для таких надежд есть.

«Мы потребуем полной мобилизации Запада, чтобы помочь Украине. Я больше не могу слушать политиков, которые говорят, что устали от ситуации в Украине… нападение на Украину — это нападение на всех нас», — заявил Туск, едва заняв премьерский кабинет.

Также он пообещал быстро решить проблему блокады на польско-украинской границе.

Алармисты в ЕС боятся, что, если Орбан добьётся успеха по украинскому вопросу, то это приведёт чуть ли не к краху Европарламента и множеству отставок знаковых бюрократов – таких как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.

Противники же Украины просто умеют считать. На днях немецким тинк танком Institut der deutschen Wirtschaft (IW) была опубличена «цена вопроса». Членство Украины обойдется ЕС в сумму от 130 до 190 миллиардов евро (от 140 до 204 миллиардов долларов). На Украину в этом случае будет тратиться до 17% общего бюджета еврозоны. Фактически на плечи ЕС ляжет на долгие годы содержание населения Украины, которое сегодня в Берлине оценивают в 31 млн человек (43,8 млн до начала военного конфликта с РФ).

Стоит ли овчинка выделки, вот в чем вопрос?