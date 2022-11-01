Саммит G-20 Украину от «калибровок» не спасет. Лучше отсидеться за границей – Тука

01.11.2022  17:22 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика
Новости Украины

Проблему российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины на дипломатическом уровне не решить.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Проблему российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины на дипломатическом уровне не решить. Об этом...

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Телеведущая напомнила о имевшем резонанс недавнем заявлении вице-премьера Ирины Верещук с призывом всем, кто находится за границей, не возвращаться на Украину.

«Стоило ли давать такой совет, и можно ли было как-то это обойти? Можно было просто указать, какой сложной будет зима, а выводы украинцы делали бы сами – возвращаться или нет. Просто чтобы не подыгрывать Кремлю» – уточнила сотрудница канала.

«Будем откровенны, любую информацию, которую озвучивают украинские чиновники, российские пропагандисты способны перевернуть в свою пользу. Поэтому делая какое-то заявление, в первую очередь, нужно опираться на здравый смысл, а не на то, как эти российские пропагандистские извращенцы будут об этом рассказывать в дальнейшем», – ответил Тука.

Он добавил, что, несмотря на неудачную форму, сама идея, озвученная Верещук, правильная.

«Я критично отношусь к нынешней власти и к госпоже Верещук в частности, однако, возможно, форма подачи информации не очень удачна, однако сама идея мне импонирует, и я тоже присоединяюсь в целом к такому призыву. Нас ожидают сверхтяжёлые испытания. Подавляющее большинство людей, которые находятся за границей, они там оказались в поисках немного лучшей судьбы. Поэтому с решением о возвращении лучше не спешить», – сказал экс-чиновник.

В ответ телеведущая выразила надежду, что вдруг на саммите G-20 президенту РФ поставят ультиматум, чтобы Россия прекратила уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины.

«Не вижу никаких предпосылок, чтобы на дипломатическом уровне происходили какие-то сдвиги. Единственное, что может обезопасить наше государство – это повышение количества и качества средств ПВО», – возразил Тука.

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