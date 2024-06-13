Саммит G7 в Италии: Украина получит до конца года $50 миллиардов за счет России

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Сегодня на курорте Борго-Эгнация, расположенном в итальянском регионе Апулия,.открывается юбилейный 50-й саммит G7 с участием украинского президента Владимира Зеленского в качестве приглашенного гостя.

Присутствие гостя из Киева неудивительно- ведь поддержка Украины и решение вопроса об использовании замороженных активов РФ станет одной из ключевых тем трехдневной встречи.

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Саммит будет довольно представительным, причем, на очень высоком уровне. В одном месте соберутся практически все мировые випы, за исключением России.

Помимо глав стран «Семерки» – Байдена, Шольца, Макрона, Сунака, японца Кисиды, канадца Трюдо и итальянки Мелони на правах хозяйки, ожидается целая группа специальных гостей. Это президенты Турции и Аргентины Эрдоган и Милей, президент Алжира Абдельмаджид Теббун, президент Бразилии и председатель G20 в этом году Лула да Силва, только что вновь переизбравшийся индийский премьер Нарендра Моди, король Иордании Абдалла II, глава Африканского союза Мохамед ульд Газуани, президент ОАЭ Мухаммед бин Заид.

На форум приедет и все руководство ключевых глобалистических организаций – от директора МВФ Кристалины Георгиевой и президента Всемирного банка Аджая Банга до генсека ООН Антониу Гутерреша. Также будут главные евробюрократы Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен.

Вся эта более чем представительная тусовка, помимо Украины, обсудит также угрозу развития российско-китайских отношений для западного блока, конфликт на Ближнем Востоке и другие глобальные вызовы.

Кроме того, впервые в истории саммит «Группы семи» посетит Папа Римский. Католический понтифик выступит на сессии, посвященной развитию искусственного интеллекта.

Для Зеленского это будет не первый визит в логово мировой элиты в качестве «любимой игрушки». В прошлом году он тоже лично присутствовал на саммите G7 в Японии, а в 2022-м обратился к «Большой семерке» в режиме онлайн. В этом году Зеленский получил приглашение от премьера Италии Джорджии Мелони.

Как следует из обнародованной Банковой программы прибытие Зеленского в Борго-Эгнация произойдет в 15:00 по Киеву, после чего стартует первая часть сессии по вопросу Украины с участием лидеров G7 и украинской делегации.

Вторая часть сессии начнется в 16:15 – только в формате «Группы семи» – уже без украинцев.

Кроме того, в Белом доме официально сообщили, что президент США Байден встретится с Зеленским на полях G7 и после переговоров оба проведут пресс-конференцию.

Как ранее писала Financial Times, результатом встречи Байдена и Зеленского может стать подписание соглашения о «гарантиях безопасности» между Штатами и Киевом.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил планы подписания соглашений с США, а также с Японией. По его словам с США будут говорить о дальнейшем наращивании оборонной поддержки, развитии коалиции истребителей и шагах, необходимых для ускорения поставок F-16. Кроме того, Украина планирует обсудить вопрос ПВО.

Наконец, передача Украине замороженных российских активов. К этому вопросу западники подбираются давно и только сейчас обсуждения дошли до стадии принятия решений, однако окончательные суммы еще не согласованы.

Как накануне сообщило агентство Франс Пресс, страны G7 договорились до конца 2024 года выделить Украине $50 миллиардов, используя замороженные российские активы.

Этот план был предложен США и предусматривает выделение кредита Украине на 50 млрд долларов под залог российских активов. Вашингтон предлагает использовать прибыль от замороженных средств РФ, чтобы иметь возможность предоставить больше денег, а будущие доходы покроют эти расходы.

При этом источник Франс Пресс в Елисейском дворце признал, что решение еще должно быть проработано для соответствия «закону, регламентам государственных финансов, а также финансовым возможностям» членов «семерки».

США надеются, что все правительства стран «Семерки» примут участие в предоставлении авансового кредита Украине на 50 млрд долларов, но Вашингтон готов взять на себя весь кредит самостоятельно при гарантиях ЕС, что активы РФ останутся заморожены.

Напомним, после начала СВО 281 млрд долларов российского Центробанка были заморожено по всему миру. Они приносят от 3 млрд евро прибыли в год.

ЕС, где находится основная часть российских активов, уже согласился направить ежегодную прибыль от них в спецфонд, из которого будет финансироваться военная помощь Украине.