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CBC News пишет, что на прошедшем 16–17 июня в канадском Кананаскисе саммите G7 не было принято совместное заявление о войне на Украине, поскольку делегация США хотела смягчить текст обвинения в адрес России.

Представитель правительства Канады на условиях анонимности сказал журналистам, что Канада как хозяин саммита решила отменить подписание заявления об Украине, поскольку США хотели сделать его более обтекаемым, «а это было бы нечестно по отношению к Украине, чей президент, Владимир Зеленский, во вторник прилетел на саммит».

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«Американцы не хотели видеть в тексте некоторые острые заявления в адрес России, потому что они опасались, что это помешает их переговорам с этой страной об окончании войны», – передает слова этого официального представителя канадская телекомпания CBC.

Сообщается также, что часть текста заявления, согласованного другими шестью странами «Семерки», премьер-министр Канады Марк Карни включит в свое отдельное заявление по итогам саммита, с которым он выступит позже.

Ранее Дональд Трамп досрочно покинул саммит “Семерки”, отменив запланированную в кго ходе встречу с Зеленским. Последний также сократил программу визита в Канаду, и, как сообщают украинские СМИ – уже вылетел обратно в Киев.