Саммит «Китай – Центральная Азия»: сделан первый шаг по выдавливанию Запада из региона

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В минувшую пятницу в древней китайской столице Сиане состоялся первый очный саммит «Китай – Центральная Азия», который принял название С5.

На этом мероприятии Пекин закрепил своё влияние и присутствие в регионе, еще плотнее привязав пять бывших советских республик к своей орбите и уменьшив тем самым для Запада шансы для достижения доминирования.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В мероприятии приняли участие глава КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. А в конце саммита состоялась общая пресс-конференция, на которой и были подведены итоги.

Примечательно, но помимо китайского, вторым официальным языком общения на саммите был русский язык, что продемонстрировало факт того, что главы государств региона по-прежнему используют между собой и прекрасно владеют языком Пушкина.

И это важный фактор, так как тот же английский и тюркский языки в рамках встречи не использовались в принципе, что стало своеобразным противопоставлением и отрицанием англосаксонского и турецкого влияния.

Надо отметить, что это было и первым мероприятием с участием руководителей всех постсоветских государств региона с главой КНР за все три десятилетия с момента установления с ними дипломатических отношений со стороны Пекина. Конечно, заключались двусторонние соглашения с отдельными республиками и ранее, а также осуществлялась координация усилий через тот же ШОС, но подобного саммита не было никогда в истории.

И действительно с точки зрения социально-экономического и инфраструктурного развития саммит оказался эпохальным. Так, в рамках саммита были подписаны новые двусторонние соглашения между Пекином и республиками, одобрены масштабные логистические проекты по развитию транспортной и энергетической инфраструктуры, заключены различные сделки с китайскими корпорациями на огромные суммы.

Так, только Казахстан и Китай подписали 47 соглашений на сумму 22 миллиарда долларов. Окончательно принят план строительства железной дороги «Китай – Киргизия – Узбекистан», в полную мощность запускается работа автодороги «Китай – Таджикистан – Узбекистан» и автомагистраль «Западный Китай – Западная Европа». Намечено возведение казахстанско-китайской железной дороги Аягуз – Тачэн.

В свою очередь Астана по итогам переговоров получила доступ к портам Поднебесной, да еще и огромный рынок по продаже своей сельхозпродукции.

В ближайшее время в Китай будет проложена еще одна, четвёртая по счёту, линия газопровода «Туркменистан – Китай», которая пройдет через несколько стран Центральной Азии. Все эти транспортные и энергетические маршруты вписываются в общую геополитическую концепцию Пекина «Один пояс – один путь», которой в этом году исполняется 10 лет.

КНР, безусловно, и до саммита был первой державой для республик региона по общим объёмам торговли, которые выросли за 2022 год вдвое – до 70 миллиардов долларов, а инвестиции составили за минувший год 15 миллиардов. Но этого оказалось по-видимому мало, так как торговые обороты решили значительно нарастить, как и общий уровень индустриальной и экономической интеграции и кооперации.

И это продиктовано не только чисто экономическими интересами, а тем, что Пекин решил уделить большее внимание Центральной Азии, особенно после февральско-мартовского визита Энтони Блинкена в Казахстан и Узбекистан. Тем более, что ЕС, Великобритания и США сейчас все вместе оказывают беспрецедентное давление на правящие элиты стран региона с требованием присоединиться к западным санкциям в отношении Москвы, что угрожает уже и геостратегическому мосту между Россией и Китаем.

Весь прошлый и нынешний год Лондон, Вашингтон и Брюссель делали всё, чтобы выбить регион из-под влияния двух держав. Чего стоит попытка переворота в Казахстане с участием британских спецслужб и пантюркистов, попытка дестабилизации в Каракалпакской автономии Узбекистана и другие провокации.

Фактически нынешний саммит «Китай – Центральная Азия» является реакцией и ответом Пекина на происки Запада, а также инструментом по обеспечению устойчивости общего тыла.

Поэтому в мероприятии не надо искать подвоха или якобы стремления КНР выдавить Россию из региона. Можно с уверенностью сказать, что это не проявление конкуренции Москвы и Пекина, а взаимное дополнение друг друга в осложнившейся геополитической обстановке.

Тем более что перед саммитом 9 мая все эти главы бывших советских среднеазиатских республик посетили столицу России и провели переговоры с Владимиром Путиным, сверив часы и оказав ему политическую поддержку.

Это подтверждает и Сианьская декларация саммита «Китай – Центральная Азия», подписанная всеми участниками, где есть и такие строки:

«Китай твердо поддерживает путь развития государств Центральной Азии, усилия по защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также проводимую ими самостоятельную, независимую внешнюю и внутреннюю политику».

На деле это означает установку Пекина на проведение правящими постсоветскими элитами ЦА самостоятельного от Запада курса в обмен на политическую и военную поддержку со стороны КНР. Не зря председатель КНР Си Цзиньпин в своём выступлении призвал всех участников противостоять американским планам по дестабилизации региона.

«Мы должны действовать в рамках Глобальной инициативы по безопасности и твердо противостоять внешним попыткам вмешательства во внутренние дела региональных стран или разжигания цветных революций. Мы должны сохранять нулевую терпимость к трем силам – терроризму, сепаратизму и экстремизму, и стремиться к решению проблем безопасности в регионе. Мы должны работать вместе, чтобы в нашем сообществе не было конфликтов и царил прочный мир», – заявил китайский лидер.

Не случайно появились в тексте итоговой декларации и строки об успешной деятельности КПК и признания странами Центральной Азии территориальной целостности КНР.

«Государства Центральной Азии высоко оценили уникальный опыт Коммунистической партии Китая по государственному управлению, подтвердили большую значимость пути китайской модернизации для развития всего мира. Стороны подтвердили неуклонное соблюдение принципа «одного Китая», – говорится в документе.

Подобными оборотами среднеазиатские республики сами расписались под идеологической концепцией Пекина в противовес западной повестке создания нового очага противостояния вокруг Тайваня. Этим они отсекли себя от возможных попыток втянуть себя в игры Вашингтона и Лондона по поддержке «демократических» стран, «страдающих от агрессии авторитарных режимов».

Сам саммит «Китай – Центральная Азия» в китайской пропаганде противопоставлялся как антипод и собравшемуся саммиту G7 в японской Хиросиме. Так, англоязычное китайское издание Global Times следующим образом отреагировал на форум, который проводился с целью создания общей антикитайской коалиции под руководством США:

«Примерно в то же время, что лидеры стран G7 должны собраться в Японии, чтобы нацелиться на Китай и Россию. Наблюдатели отмечают, что саммит «Китай-Центральная Азия», хотя и не был намеренно организован в близкое время с G7, посылает миру контрастные сигналы, поскольку G7 говорит на языке устаревшего менталитета холодной войны, в то время как продвижение сотрудничества и инклюзивности на саммите «Китай-Центральная Азия» представляет собой тенденцию мирового развития».

Что интересно, но сразу же после саммита 23 – 24 мая в Китай с большой правительственной делегацией полетит глава российского кабинета министров Михаил Мишустин. Во время посещения Пекина и Шанхая он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. А в октябре в столице Поднебесной вообще пройдёт мировой форум, где будет присутствовать президент России, все лидеры Азии, Африки, Латинской Америки.

Это как раз и развеивает все мифы о развитии соперничества России и Китая в Средней Азии. Наоборот, планируется вторая встреча в формате ЦА5 + Россия и обсуждается возможность проведения аналогичного саммита в регионе с участием Москвы. Хотя первый такой саммит состоялся еще в прошлом году в Астане задолго до Сианьского.

Но несмотря на явные успехи общих усилий России и Китая, угрозы усиления влияния ЕС и США в Центральной Азии сохраняются. Так, например, в то время, когда в Сиане проходил саммит «Китай – Центральная Азия», в Алма-Ате состоялся второй экономический форум «Евросоюз — Центральная Азия». Это воочию показывает всю двурушническую сущность так называемой «многовекторной политики», проводимой казахстанским руководством.

То есть несмотря на то, что Касым-Жомарт Токаев отметил своё 70-летие во время визита в КНР и был осыпан похвалами, в то же самое время как противовес китайским инициативам в РК было запланировано и проведено мероприятие по укреплению позиций европейского крупного капитала. По его итогам между Казахстаном и Европейским Союзом было подписано финансовое соглашение «Инструмент сотрудничества ЕС – Казахстан».

Желание Астаны усидеть сразу на двух стульях продиктовано характером сырьевой модели экономики, в которой 70% добывающего сектора находится в руках западных корпораций, а на ЕС приходится порядка 30% внешней торговли Казахстана. И этот товарооборот вырос с Европой более чем на 38% в прошлом году, составив порядка 40 миллиардов долларов, а прямые инвестиции оказались просто рекордными – 12,5 миллиардов.

Поэтому борьба за Центральную Азию вовсе не закончена, а только будет усиливаться, пока западный капитал будет занимать господствующие позиции в Казахстане и Узбекистане.

Тем более что та же Урсула фон дер Ляйен в момент проведения саммита в Сиане заявила о необходимости выстраивания действенной альтернативы китайской концепции «Один пояс – один путь».

Для этих целей Брюссель и Вашингтон намерены реализовать целый пакет инвестиций и кредитов на сумму 600 млрд евро для осуществления инфраструктурных проектов в Юго-Восточной, в затем и в Центральной Азии. Соответственно, еще не вечер и саммит «Китай – Центральная Азия» только один из первых шагов по выдавливанию Запада из региона.