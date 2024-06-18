«Саммит мира» был нужен ради легитимации Зеленского – Арестович

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Прошедший на выходных так называемый «саммит мира» в Швейцарии был нужен только для того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек, продолжает оставаться легитимным. Рукопожатия представителей иностранных государств на этом саммите должны были подтвердить это.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил экс-советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский проводит форум мира, который подтверждает его легитимность. Там был его бенефис, ему сказали много хороших слов, он накануне с Байденом виделся и так далее. Показывает, что легитимность с международной точки зрения не вызывает сомнений… КМИС тут же публикует, что 70% украинцев до конца войны считают Зеленского легитимным президентом. Вот, у нас есть рейтинг 70% и есть треть действующего состава ООН, подтвердившая легитимность Зеленского, не оспорившая его, пожимавшая ему руку и так далее. Вот это и было основной целью. Основной целью этого мероприятия, с моей точки зрения, – это было показать внутри и снаружи всем, что «я – действующий президент Украины и всякие сомнения в этом отношении несостоятельны». Документ, который в конце подписали: ядерная безопасность, Запорожская АЭС и так далее – это давно сформированная позиция, она стала общим местом на переговорах еще два года назад», – заявил Арестович.