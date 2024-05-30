Саммит мира ничего не решит, у США нет влияния на Путина – украинский политолог

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Так называемый саммит мира, который планирует провести Украина в Швейцарии в июне этого года, – это очередное убаюкивание населения. Он ничего не решит, независимо от того, приедет ли туда президент США Джо Байден или нет.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил киевский политолог Павел Себастьянович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очередные «две-три недели». Нам постоянно офис президента предлагает какое-то событие, которое будет впереди, как какой-то конечный пункт, где будет что-то решено. Если листать ленту «Ютуба», заголовки «Решена дата окончания войны», «Теперь все стало понятно», «Наконец-то мы знаем эту дату», «Все! У Байдена все решили», «Путин с Си Цзиньпином договорились» – это то же самое. Саммит мира. Какого мира, какой саммит? Ничего там не будет решено, даже если бы туда поехал Байден, ничего не решится на саммите мира, потому что против нас войну ведет не Байден, войну ведет Путин. На него какого-то влияния Америки нет, надо это признать. И все, что мы можем сделать сегодня, это нанести поражение российской армии на своей территории», – считает политолог.