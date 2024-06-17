«Саммит мира» позволяет Украине начать переговоры с РФ

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Итоговый документ, подписанный после так называемого «саммита мира» в Швейцарии будет использоваться как аргументация для восстановления диалога с Россией.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По итогам решения швейцарского «глобального саммита мира» это решение [о запрете переговоров с РФ] в какой-то мере обходится. Я не скажу, что обнуляется, игнорируется, но обходится. Теперь с опорой на коммюнике саммита делается анонс возможных переговоров с Россией. Цитирую дословно из коммюнике, чтобы вы понимали, какая большая разница произошла. То есть 22-й год, 30 сентября – невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. А 16 июня 2024 года в финале, в коммюнике написано: «Мы считаем, что достижение мира требует привлечения диалога между всеми сторонами, поэтому мы решили в будущем принять конкретные меры в вышеупомянутых сферах с последующим привлечением представителей всех сторон». Таким образом Украина, якобы опираясь на эту широкую международную коалицию, которая создана была в Швейцарии, на позиции других стран, на международное сообщество, фактически декларирует в итоговом документе саммита возможность, и в каких-то документах даже необходимость переговоров с Россией. Понимаете, в чем изменение позиции существенное», – заявил Бортник.