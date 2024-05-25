«Саммит мира» в Швейцарии «слит», ещё до начала превращён в клоунаду, – киевский эксперт

Так называемый «саммит мира», который Украина готовит в Швейцарии, превращается в фальшивку и карнавал. Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конференция проходит на нейтральной площадке в Швейцарии, где Швейцария стала модератором. Мы не смогли сами форум организовать, мы попросили Швейцарию, что уже должно было быть звоночком по поводу климата вокруг Украины. Ну и последнее – по факту мы видим, что уже нет формулы (т.н. «формула мира Зеленского» – фактически, в первоначальной редакции – ультиматум в адрес Кремля – прим. ред.), есть три пункта. Три пункта в июне 2024-го года на фоне того, что происходит на Слобожанщине и Донбассе. Вы, что, смеетесь, это издевательство? А следующие три пункта, когда, через полгода? А все десять, когда вы будете обсуждать? Это просто говорит о том, что мы имеем дело с какой-то имитацией, каким-то карнавалом. А теперь, оказывается, – форум же лидеров планировался, а где лидеры? Я уж не говорю об Индии, Китае, – где Байден, лидер мировой демократии? У него сбор средств на выборы? То есть, сбор средств важнее войны в Украине? Форум «сливается», превращается в имитацию, что вообще диалог начался. А после этого диалог начнется либо без нас, либо Украине объяснят, как дальше», – заявил Ермолаев.