Саммит НАТО принесет Украине лишь слова поддержки – замгенсека НАТО

Анатолий Лапин.  
17.05.2023 13:42
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


На грядущем саммите НАТО, который должен состояться в Вильнюсе 11-12 июля, Украина может рассчитывать лишь на слова поддержки в свой адрес, но не на членство.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявил замгенсекретаря НАТО Мирча Джоане, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На грядущем саммите НАТО, который должен состояться в Вильнюсе 11-12 июля, Украина может рассчитывать...

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По словам Джоане, сейчас не время для членства Украины в Альянсе.

«Мы знаем, и, думаю, украинское руководство это также понимает, что сейчас главное – помочь Украине выиграть эту войну. Конечно, придет время, когда мы также обсудим будущее этих отношений. Сейчас мы сосредоточены на продолжении практической поддержки Украины», – сказала замгенсека НАТО.

«У нас есть комплексный пакет помощи НАТО, который является основой для еще большей оперативной совместимости и трансформации, а также реформирования украинской системы обороны, чтобы помочь им двигаться вперед. Так что, в Вильнюсе мы должны сосредоточиться на том, чтобы продолжать высказывать нашу поддержку Украине в военном, экономическом плане и практическом плане», – заявила Джоане.

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