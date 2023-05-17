Саммит НАТО принесет Украине лишь слова поддержки – замгенсека НАТО

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На грядущем саммите НАТО, который должен состояться в Вильнюсе 11-12 июля, Украина может рассчитывать лишь на слова поддержки в свой адрес, но не на членство.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявил замгенсекретаря НАТО Мирча Джоане, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Джоане, сейчас не время для членства Украины в Альянсе.

«Мы знаем, и, думаю, украинское руководство это также понимает, что сейчас главное – помочь Украине выиграть эту войну. Конечно, придет время, когда мы также обсудим будущее этих отношений. Сейчас мы сосредоточены на продолжении практической поддержки Украины», – сказала замгенсека НАТО.

«У нас есть комплексный пакет помощи НАТО, который является основой для еще большей оперативной совместимости и трансформации, а также реформирования украинской системы обороны, чтобы помочь им двигаться вперед. Так что, в Вильнюсе мы должны сосредоточиться на том, чтобы продолжать высказывать нашу поддержку Украине в военном, экономическом плане и практическом плане», – заявила Джоане.