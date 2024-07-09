Саммит НАТО в очередной раз наплюёт на требования России по Украине

Михаил Рябов.  
09.07.2024 17:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Провокации, Россия, Украина


Ожидается, что по итогам саммита НАТО, который начинается в Вашингтоне, Украина получит письменное подтверждение о «необратимости» её членства в альянсе, пишет издание Politico со ссылкой неназванного киевского чиновника, который утверждает, что «этот термин уже есть в черновой версии совместной декларации и должен появиться в окончательной версии, которую подпишут все 32 государства-члена».

Таким образом, НАТО демонстративно бросит вызов России, которая начинала СВО как раз с требованием нейтрального статуса Украины и недопустимости её вступления в западный альянс. Более того, накануне спецоперации Москва потребовала отменить расширение НАТО в Восточной Европе.

Ожидается, что по итогам саммита НАТО, который начинается в Вашингтоне, Украина получит письменное подтверждение...

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«НАТО медленно, но движется», – с удовольствием заявила изданию вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Украинская верхушка, как известно, сделала ставку на провоцирование прямого конфликта НАТО с Россией и всячески подстрекает к этому, несмотря на угрозу Третьей мировой войны.

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