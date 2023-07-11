Саммит НАТО в Вильнюсе: Почему лучше ожидать худшего

Ну что. Саммит НАТО в Вильнюсе, о котором так много говорили все кому не лень пока что идет без сенсаций. Если не считать сенсацией консенсус всех членов альянса относительно принятия в свои ряды нового члена – Швецию.

Публично оппонировал такому решению Эрдоган, но как оказалось, это было только для вида, точнее – ради взвинчивания ставок в торге с Западом по поводу решения интересующих турок вопросов, главным из которых формально были заявлены перспективы турецкого еврочленства.

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Критики с самого начала были настроены скептически – мол, если бы для Эрдогана действительно было столь важно членство Турции в ЕС, он бы и финнам палки в колеса ставил. Как бы там ни было, но друг Султан выжал на устроенном им геополитическом восточном базаре дополнительные плюшки для своей страны в рамках визового режима, таможенного союза с ЕС и поставок американских истребителей,

После экстренного заявления от Госдепа, что Штаты поддерживают предоставление Турции истребителей F-16 и стремление Анкары вступить в ЕС, ответная благодарочка не заставила себя ждать – CNNTurk сообщил, что заявка о вступлении Швеции в НАТО будет одобрена парламентом Турции уже на осенней сессии.

Вместе с турками уже заранее ликуют и на Острове. ВВС цитирует премьера Сунака:

«Присоединение Швеции к НАТО станет историческим моментом для альянса. Швеция, мы с нетерпением ждем момента, когда будем приветствовать тебя в составе альянса».

Российский международник Федор Лукьянов трактует происходящее так:

«Эрдоган, кажется, решил выжать из шведской ситуации максимум. Прямо перед саммитом НАТО новое заявление: мы полвека ждём, откройте двери для европейской интеграции Турции, тогда и у Швеции проблем с НАТО убавится. Отдельный вопрос, нужна ли теперь Анкаре евроинтеграция. Но, пользуясь тем, что США и Европе сейчас надо больше, чем Турции, он охотно возвращает им всё, что накопилось за десятилетия. Вы нам голову морочили, вот получите. И попробуйте нас обойти. В сочетании с явно более напористым поведением на российском направлении получается, что свой финальный президентский срок он намерен использовать для резкого повышения влияния Турции на мировой арене. Экономика этому пока не благоприятствует, но когда это его пугало?».

После того как прояснилось с Эрдоганом, исчезло как роса на солнце последнее препятствие на пути Стокгольма в Альянс – дали заднюю своим претензиям венгры. Не зря же они ранее заявляли, что не будут последними, кто стоит на пути шведов в НАТО. Bloomberg цитирует министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто:

«Венгрия поддерживает вступление Швеции в НАТО, и остается чисто «технический вопрос», чтобы завершить длительный процесс ратификации в парламенте в Будапеште».

Нам же остается только напомнить о том, как российские шапкозакидатели ехидствовали, упражняясь в остроумии насчет того, что шведы станут членами НАТО тогда же, когда турки членами ЕС, то есть никогда. Ну вот, шапкозакидатели вновь посрамлены. Только вряд ли их этот эпизод хоть чему-то научит. Теперь они переключатся на невозможность вступления Украины в НАТО – ровно до тех пор, пока на их и наших глазах невозможное станет возможным.

Отсюда вывод: реалистичная стратегия должна отталкиваться от презумпции пессимизма: ожидать надо худшего. И радоваться, если пессимистические ожидания не оправдаются.

Что до украинских перспектив в НАТО, то этот саммит, скорее всего, не будет для Киева прорывным, хотя и Зеленский и Кулеба да Резников прибыли в Вильнюс. Отыгрывая собственную игру на повышение до конца, хозяин Банковой довольно жестко раскритиковал западников за «неопределенную позицию» и нежеление зафиксировать на бумаге четкую дату вступления.

«Мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины. Похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно обсужу это на саммите», – цитирует Зеленского его пресс-служба.

Впрочем, попытки Баковой истерикой повлиять на итоговый документ саммита успехом не увенчались. Западники Зеленского услышали, и хотя публично сохранили покерфейс, однако по непубличным каналам, как пишет Politico, дали понять, что, хотя эмоционально и «понимают чувства украинского лидера», однако на уровне рациональном считают, что он «заходит слишком далеко».

«Его разочарование можно понять, учитывая агрессивную войну России. Согласовать коммюнике всегда должны союзники. Мы уважаем все, что он говорит. Потому что они находятся в эпицентре войны, и вполне понятно, что у них самые высокие ожидания… Какой бы ни была формулировка нашего коммюнике, все союзники согласны с тем, что будущее законное место Украины — в НАТО, и только мы и они могут решить это. Таким образом, перспектива членства, несомненно, ясна и сильна», – приводит Politico мнение одного из высокопоставленных натовцев.

В общем, хотя в Альянсе не скупятся на риторическую поддержку, однако киевским ясно дали понять, что решают не они, и какой бы ни была итоговая формулировка коммюнике натовского саммита, Украина должна ее принять. При этом надо понимать и то, что на Западе давно уже нет никаких дискуссий о необходимости кооптации Украины в НАТО – этот вопрос принципиально решен и не обсуждается. Предмет обсуждения сейчас – формат и сроки такой кооптации.

Вот в этом вопросе есть серьезные разногласия. Голосом скептиков, призывающих не гнать лошадей и отложить окончательное решение на «после войны» являются Штаты и старая Европа. Голос укролоббистов – это позиция, к примеру, эстонцев, преставление о которой дает свежая передовица в местной Eesti Päevaleht:

«Принять Украину в НАТО нужно немедленно. Любой компромисс – это половинчатое решение, имеющее свои недостатки и грозящее рисками. Если Украине будет обещано членство в альянсе лишь по окончании войны, то Россия, скорее, будет вечно вести эту войну, нежели признает поражение. Главная опасность заключается в том, что такие обещания сегодня могут легко обернуться политической амнезией завтра».

Но, как бы там ни было, хоть Украину и не примут в НАТО в этот раз, все же Зеленскому и компании достаточно подсластили пилюлю для того, чтобы они не вернулись в Киев с пустыми руками. Сегодня целый пул западных стран объявил о новых смертоносных «подарках» киевскому режиму.

Во-первых, Франция. Макрон объявил о передаче Киеву дальнобойных ракет «для поддержки наступления ВСУ. Речь идёт о ракетах SCALP EG – французском аналоге британских Storm Shadow. Как написал по этому поводу киевский депутат Максим Бужанский «Ну здравствуй, штаб Черноморского флота РФ». Эта реплика не оставляет сомнений в том, куда в Киеве хотят запустить французские ракеты.

Во-вторых, Германия. В рамках нового пакета военной помощи на более €600 млн Берлин передаст Украине ЗРК Patriot, боевые машины пехоты, новые «Леопарды», артиллерийские снаряды и другие боеприпасы.

В-третьих, Норвегия. Эта скандинавская страна увеличивает фонд военной помощи Украине до $900 млн.

В-четвертых, Австралия отправит на Украину самолет-разведчик E-7A Wedgetail и команду из 100 австралийских членов экипажа и вспомогательного персонала. Официально этот самолет можно использовать для наведения высокоточных ракет, однако Киев дал гарантии (хаха), что не будет использовать подарок в воздушном пространстве России.

Ну и в целом НАТО завтра намерено утвердить большой общий многолетний пакет военной помощи Украине. А в качестве вишенки на торте – ясный намек Дуды на то, что как только, так и сразу. В смысле, как только Киев решит пойти на переговоры с Москвой и Москва купится на договорняк, так сразу же на Украину введут миротворческий контингент НАТО. Последний уже на низком старте и в ожидании.