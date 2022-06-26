Саммит НАТО: Запад прекращает кривляться и открыто называет Россию врагом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Саммит НАТО в Мадриде, который должен пройти с 28 по 30 июня, многие западные наблюдатели уже называют «историческим». Помимо обсуждения центральной темы – пакета военной помощи Украине и организации постоянных военных баз в Прибалтике, члены альянса должны наметить шаги самой масштабной за последние 30 лет трансформации «оборонных усилий». Она должна охватить своими щупальцами ряд государств Африки и Ближнего Востока.

Собственно, Мадридский саммит есть ни что иное, как продолжение прошедшего 15 – 16 июня внеочередного натовского сходняка в Брюсселе, где много говорилось о наращивании боевых потенциалов «в районах передового базирования» (России и Белоруссии) на суше и на море, в воздухе и киберпространстве.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Весьма примечательно, что члены НАТО окончательно сняли с повестки дня проблемы контроля за вооружениями, а ситуацию на Украине рассматривают исключительно как продолжение войны чужими руками против России и народных республик Донбасса.

Болтливый главарь альянса Столтенберг также похвастался, что натовская военная помощь Украине поможет ошмёткам вооружённых сил этого недогосударства окончательно перейти на стандарты альянса, улучшить оперативную совместимость и придать боевым действиям более смертоносный характер.

Если отбросить словесную шелуху, то в сухом остатке России объявляют войну, в которой Украине отведена роль главной ударной силы альянса.

Судя по ликованию в польской прессе (издание «Rzeczpospolita»), в Варшаве уверены, что все 30 членов альянса сплочены как никогда, и ни у кого нет и тени сомнений, что только вероломством Кремля можно объяснить новую конфронтацию в Европе, а сам-то блок НАТО ничего, кроме добра и миролюбия в окружающее пространство не источает.

В Польше уверены, что 29 июня в Мадриде будет окончательно разорван Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года, жертвой которого Варшава себя считает.

Имеется в виду, что миролюбивым пилсудчикам по Основополагающему акту запрещено размещать на своей территории американское тактическое ядерное оружие и многонациональные военные базы на постоянной основе.

И вот теперь-то голубь мира с увесистой ядерной дубиной совьёт гнездо и окончательно обоснуется на территории Речи Посполитой, мечтающей о возрождении в границах «от моря до моря», в которых найдётся место и солидному куску Украины.

Ясновельможное панство не было бы настроено на столь радужные перспективы, если бы не планы их заокеанских хозяев: о «нарушениях обязательств Кремля перед НАТО» накануне заикалась постпред США при штаб-квартире альянса в Брюсселе Джулианн Смит, объявившая о «полной свободе действий НАТО из-за того, что Россия совершила на Украине» и абсолютной уверенности в этом всех членов альянса.

Действительно ли все 30 членов НАТО полностью поддерживают мнение США и Варшавы? Нет, не все. Германия, Франция и Италия сильно возражают против отмены Основополагающего акта 1997 года, не желая захлопывать дверь для диалога с Россией.

Правда, и тут не всё обстоит гладко. Проникшая в правительство Германии «зелёная» кликушествующая нацистка Анналена Бербок заняла однозначную позицию, что это Россия нарушила соглашение, но никак не НАТО, ссылаясь на высказывание главы российского МИД Сергея Лаврова.

Понятно, что, при желании, высказывания Лаврова можно перекрутить, как угодно, но у нас все ходы записаны, и глава российской дипломатии как раз говорил о том, что это НАТО, уткнувшаяся танковыми пушками в наши пограничные столбы и влезшая всеми копытами на Украину, превратила договор от 1997 года в мусор. Так что поздравляем вас, фрау Бербок, соврамши. В который раз.

В недовольстве «локомотивов» ЕС, собственно, нет никакой интриги. Санкционная война против России и затягивание военного конфликта на Украине бьёт по интересам Старого Света, угрожая обвалом многим отраслям экономики, усилением токсичности евровалюты и резким снижением уровня жизни населения. США при этом окажутся только в выигрыше, что категорически не устраивает европейских толерастов.

Вот, собственно, именно поэтому дедушку Байдена отключили от электросети и, снабдив свежими батарейками, послали выбивать из европейцев согласие на поставку Украине больших партий тяжёлых вооружений, а заодно заставить их перестать давить на Зелю, требуя возобновить переговоры с Россией, сохранив хоть какой-то огрызок территорий, пригодный для поглощения ЕС.

Помимо прочего, в задачу Байдена является документально зафиксированный факт новых геополитических реалий, а также решение проблемы усиления НАТО с учётом твёрдой позиции Турции в отношении членства в альянсе Швеции и Финляндии.

Уже заявлено об увеличении в шесть раз количественного состава сил быстрого реагирования в Европе и новых поборов с европейцев на оборонные расходы и увеличение численности регулярных армий.

Результат предсказуем: ослабленная экономически Европа будет вынуждена заказывать крупные партии оружия в США, на долгие годы гарантируя высокие прибыли американского ВПК.

Кроме того, отчётливая негативная реакция США и лидеров Евросоюза в отношении недавнего враждебного решения Литвы на запрет сухопутного транзита с Большой Земли в Калининградскую область, говорит о том, что ЕС и НАТО, принимая кого попало с улицы в свои структуры, предоставили широкие возможности мелкой гопоте провоцировать Россию, прячась за спинами «серьёзных пацанов» и перекладывая на них обязанность расхлёбывать заваренную пигмеями кашу, угрожающую Европе масштабным военным столкновением.

Так что мадридский сходняк «людоведов и душелюбов» от «самой мирной организации по поддержанию мира во всём мире», определённо, не будет пасторально-идиллическим, как об этом мечтают пилсудские стервятники.