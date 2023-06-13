Саммит пацифистов за мир в Австрии привел в ярость украинскую пропаганду и дипломатов

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В Вене прошел саммит под названием «За мир в Украине». Правда, мероприятие пришлось не по душе антироссийским пропагандистам, объявившим его «саммитом с русским душком».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в сюжете «Пятого канала», принадлежащего украиснкого олигарху и экс-президенту Петру Порошенко.

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«Саммит мира или капитуляции? В Вене на выходных принялись говорить о мире для Украины. По крайней мере, так организаторы назвали свой саммит. Но там запахло русским душком. Посольство Украины резко раскритиковало это мероприятие. Назвали его промосковским. Украинская диаспора Вены также была против: призвали австрийских политиков не приобщаться к мероприятию. На него же приехали украинские так называемые делегаты. И ничего плохого в этом они не видят», – анонсировала сюжет ведущая.

Утверждается, что официально Украину туда никто не пригласил. Недовольно такого рода мероприятием и посольство Украины в Вене.

«Возможно, прорашистская конференция, которая была заявлена как «международное мероприятие за мир в Украине» и состоялась в Вене. Но она проводилась где-то в подвале или в саду. Главное – мы боролись, наши аргументы были услышаны. В результате – Австрийский союз профсоюзов отказался предоставлять помещение пророссийским пропагандистам, многие австрийские политики и эксперты отказались от участия в мероприятии», – говорит посол Украины Василий Химинец.

На саммите побывала представленная как журналистка-международница Марианна Присяжнюк.

«Они истерически требовали усадить Украину за стол переговоров, – возмущается она. – Это очень чувствовалось. Прямо вот срочно, пока что-то не случилось. Я не знаю, чего они так там испугались. Возможно, украинского наступления. Требование этих муртадов [вероотступников в исламе] разделить ответственность за военные преступления, которые совершила Россия в Украине, между так называемыми акторами, которых они видят за столом переговоров.

Примечательно, что среди спонсоров саммита оказались западные организации, но антироссийская платформа «Вокс Украина», которую цитирует канал Порошенко, обвиняет их в работе на Россию.

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«Одним из спонсоров саммита является американская феминистическая организация Women for Peace. На самом деле, она подыгрывает российской пропаганде. К примеру, выступает против российского вторжения, но говорит, что войну повлекло за собой расширение НАТО и «агрессивный» подход Запада. Также соучредительница Медея Бенджамин издала книгу «Война в Украине: обретение смысла бессмысленного конфликта», в которой описала, как США и НАТО «спровоцировали» войну. Под громкими заголовками «Ничего не оправдает Россию за ее нападение» организация повторяет типичную кремлевскую риторику: «революцию достоинства» называет «государственным переворотом, поддержанным США» и оправдывает аннексию Крыма тем, что на псевдореферендуме подавляющее большинство голосов было от этнических русских», – говорится в выводах «Вокс Украины.

Как видим, речь идет о пацифистах, которые обвиняют все стороны конфликта, что, в общем-то, и стало основанием для обвинений в работе на Москву.

Кроме того, среди организаторов саммита значится «Альянс действий за мир», продвигающий еще одно страшное, по нынешним украинским нарративам, прегрешение – идею нейтралитета и сотрудничающий с Украинским движением пацифистов, видным представителем которого является бывший политузник Руслан Коцаба.

«Коцаба был завсегдатаем на медведчуковских телеканалах. Договорился до того, что войну России против Украины назвал «гражданской». А с началом полномасштабного вторжения оказался в США, там и отсиживается», – негодует автор сюжета.

Его недовольство вызвал следующий комментарий Коцабы:

«Есть настолько воинственные люди, в том числе в Европе, требующие войны до последнего украинца, желающие какие-то парады на Красной площади, какой-то парад в Севастополе.

От Украины в саммите участвовал журналист Юрий Шеляженко.

«Прошел год преступной агрессии России против Украины. Она принесла много смертей и разрушений. Некоторые хотят продолжать войну до бесконечности. Поэтому мы должны отказываться поддерживать любые виды войны. И мы должны стараться устранить все причины войны», – отметился далеко не пророссийским заявлением Шеляженко.

Еще одна участница от Украины Нина Потарская, выступившая онлайн, упреки в пророссийскости саммита отвергает. А, например, о поставке Западом оружия в Украину говорит следующее:

«Германия вот колеблется сейчас. Но мы знаем, где производится оружие сейчас. И какие предприятия сейчас зарабатывают. Для нас это помощь, а для них – это, в том числе, заработок. И тоже известно, что есть зоны интересов для разных стран. Вот для Чехии, например, предполагается, что ее зона интересов будет Днепропетровская область. А какие это будет иметь последствия, если мы будем финансово зависимы каждой областью от разных стран».

Саммиту попытались помешать некие украинцы, натянувшие перед зданием баннер «Россия – террористка».

«К нам часто выходили и приглашали послушать. Говорили, что они за мир. Но, типа, это вообще не Украины война. Это Америка воюет руками Украины против России и Китая. Такое проталкивали. И самое интересное, что это были не австрийцы. И горжусь, что они туда не пришли», – заявил каналу представитель украинской диаспоры в Вене Андрей Кариоти.