Саммит с ЕС стал неудачным предвыборным трюком Зеленского

08.10.2020, Киев, Игорь Петров

Без сенсационных итогов завершился саммит Украина-Евросоюз, который накануне посетил Владимир Зеленский.

Киев подписал ряд второстепенных двусторонних договоров. Речь идет о программе, открывающей доступ к закупке европейской вакцины против COVID-19, а также обещаниях ЕС выделить деньги на экологические программы, «развитие гражданского общества», «модернизацию «Укрпочты», утепление жилья и т.п.

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«Мы взрослеем с каждой договоренностью, с каждым законом, с каждым подписанным документом, который способствует европейской интеграции Украины», – объявил Зеленский, чье окружение уже, наверняка, подсчитывает, как максимально эффективно «освоить» обещанные европейцами средства.

Сами украинские эксперты считают, что никаких значимых результатов у саммита Украина-ЕС не было. Например, политолог Владимир Воля напоминает о неоднократно звучавших из Киева призывах добиться пересмотра невыгодных для украинской стороны пунктов договора об ассоциации с Евросоюзом, который открыл рынок в одностороннем порядке для Запада, оставив квотирование поставок украинской продукции европейцам. Добиться этого Зеленскому не удалось.

«Саммит Украина-ЕС был дежурным, проходным мероприятием в урезанном из-за пандемии формате. Какие-то впечатляющие результаты достигнуты не были. Президент Зеленский зарисовался перед Еврокомиссией. И все. Сейчас говорит об «укреплении сотрудничества», но что под этим подразумевается – непонятно. То есть, это мероприятие было «для галочки». Конечно, Зеленский попытается использовать его для избирательной кампании, но для Украины, по большому счету, этот саммит ничего не дал», – заявил «ПолитНавигатору» политолог Александр Семченко.

Отчасти эту информацию подтверждает считающийся близкий к офису Зеленского телеграм-канал «Легитимный»: «Зе хотел использовать этот саммит как показатель, что ЕС и Украина работают как союзники, что Владимира Александровича все там любят и ждут, а также развеять миф, что у нас заберут безвиз».

Однако даже украинская пресса отреагировала на итоги саммита Зеленского вяло.

«Читая итоги саммита ЕС в Брюсселе невольно ловил себя на мысли: отсутствие регресса – это уже хорошо. Вот до такого уровня опустил ожидания Зеленский своей политикой евроимитации», – нагнетают «зраду» и в лагере Петра Порошенко – соответствующее заявление опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.