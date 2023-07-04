Саммит ШОС: Об Украине упомянул только Путин, на карте нет новых территорий России

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Иран сегодня официально присоединился к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), став её девятым членом. Флаг страны был поднят в секретариате организации в Пекине. Это символичное событие, ведь Запад путем санкций пытался добиться изоляции Ирана и смены власти на подконтрольный режим.

Ожидается, что в ближайшее время к ШОС присоединится и Минск. Александр Лукашенко, выступая в статусе наблюдателя, призвал страны организации рассчитывать на Белоруссию как производителя продовольствия и удобрений. А иранский президент Эбрахим Раиси предложил членам Шанхайской организации отказаться от американского доллара. «Гегемонии Запада способствует гегемония доллара», – сказал он. Идею поддержал китайский лидер Си Цзиньпин, призвав увеличить долю нацвалют в расчетах между странами организации. Глава КНР также назвал целью борьбу с санкциями, введенными Западом, а также «цветными революциями». А Владимир Путин заметил, что уже «более 80% коммерческих сделок между Россией и Китаем осуществляется в рублях и юанях».

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Наиболее скептическим оказалось выступление «многовекторного» президента Казахстана:

«Следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также выступил против разрыва с Западом.

«Магистральной задачей наших стран должно стать недопущение геополитического разлома между Востоком и Западом», – сказал Токаев, пообещав представить план действий, который Казахстан предложит во время председательства в ШОС.

«Нет предпосылок для формирования антиНАТО в ШОС, так как только Россия и Иран конфликтуют с Западом. Остальные страны сохраняют конструктивные отношения с США, Евросоюзом и восточноазиатскими союзниками», – поясняет международник Федор Лукьянов.

Интересно, что о конфликте на Украине во время сегодняшнего саммита прямо заявил только президент РФ.

«Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект по созданию из соседней с нами страны, Украины, фактически враждебного государства – «анти-России». Её накачивали оружием восемь лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии. И всё это для того, чтобы поставить под удар безопасность России, сдержать развитие нашей страны. Сейчас против нас, по сути, ведётся гибридная война. Хотел бы подчеркнуть, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям», – сказал Путин.

Обозреватель Борис Рожин обратил внимание, что на русскоязычном сайте ШОС присутствует Крым как территория России, «но отсутствуют ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области».

Так или иначе, но сегодня в китайской прессе появились сообщения, что армия КНР изучает опыт боевых действий России на Украине, рассказал китаевед Николай Вавилов. В частности, «китайские военные активно изучают тактику российских войск на Украине по прикрытию бронетанковых подразделений и использованию БПЛА».