Саммит Украина-ЕС: Европейские партнёры «нахлобучили» Зеленского

13.10.2021 09:00 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Что скрывается за многочисленными антироссийскими заявлениями участников саммита Украина-ЕС, состоявшемся накануне в Киеве, в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Несмотря на ряд громких скандалов, в которые то и дело вляпывается Зеленский, он продолжает отвлекать внимание населения от своих махинаций военной тематикой и пытается списать все военные преступления в Донбассе на Россию. Представители Евросоюза полностью подписываются под Зе-антироссийской темой, что доказал 23-й саммит Украина-ЕС. Собственно, нынешний саммит мало чем отличается от аналогичного мероприятия, проводимого в 2018 году, где участвовал Порошенко. Сценарий и формулировки европейских «партнëров» и их украинских вассалов практически идентичны. Поменялись только персонажи.

Как и на саммите 2018 года, Евросоюз признал европейские стремления Украины, и осудил «российскую агрессию». Сложилось впечатление, что сценаристы сего мероприятия решили не заморачиваться, и просто отдали роли Порошенко, Дональда Туска, Жан-Клода Юнкера Зеленскому, Шарлю Мишелю и Урсуле фон дер Ляйен.

И пан Зе, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен нагло и бесцеремонно призвали Россию признать свою ответственность в качестве стороны конфликта в Донбассе. И неважно, что войну продолжают украинские военные (при указке Зе и его кураторов). Западные хозяева обозначили, что во всём виновата Россия, значит, украинским «слугам» надо отрабатывать антироссийский темник.

Интересно, что куда-то улетучились обещания Зеленского быстро прекратить войну. Помнится, что ещё год назад Зе клятвенно обещал покинуть пост президента Украины, если боевые действия против жителей Донбасса будут продолжаться. Как говорится, лучшая характеристика человека – это сравнение между тем, что он обещал, и тем, что он в итоге сделал.

Нужно обратить внимание на то, что антироссийская еэсовская поддержка Владимира Зеленского стоит определëнную цену. И эта цена (высока цена!) прописана в заявлении по итогам саммита, которое полностью отвечает интересам Запада.

Без должного внимания прозеленских СМИ «случайно» остался один из таких результатов саммита, как устранение «раздражителей». Согласно 16 пункту соглашения, таким «раздражителем» для европейцев является украинский мораторий на экспорт древесины, который ЕС уже давно требует (!) от «незалежной» отменить. Это значит, что украинцам стоит попрощаться с остатками леса – Зе-вассалы вывезут в Европу последнее украинское дерево.

Интересно, что в первом пункте соглашения идёт речь о «гендерном равенстве», то есть европейские «партнёры» дожимают Зе на усиление популяризации толерастии в стране.

Кроме того, Украина обязуется и в дальнейшем проводить судебную реформу, чтобы окончательно поставить под контроль Запада свои суды.

Подводя итоги саммита Украина-ЕС, можно констатировать, что европейские «партнёры» нахлобучили Зеленского, и под прикрытием «поддержки» и защиты от «российской агрессии», прописали в соглашении саммита только те пункты, которые отвечают европейским интересам и идут вразрез с интересами простого населения Украины. Никаких обещаний, гарантий и перспектив «незалежная» опять не получила. Всё, что могут дать Украине западные «партнёры», – просто эфемерная поддержка, от которой простым украинцам не станет жить лучше, теплее, надëжнее. Собственно, ничего удивительного, всё как обычно – в духе постмайданных оккупационных чиновников «незалежной», которые работают на окончательный развал Украины.